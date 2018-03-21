ÖLEN YAZARIN EVİNDEN 130 BİN TL ÇIKTI
Malatya'da geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden yazar Hüsamettin Yıldırım'ın evini temizlemek için belediyeden gelen temizlik işçileri, yazarın evinde 130 bin TL buldu.
Malatya'da belediye temizlik işçileri, 3 hafta önce ölen yazar Hüsamettin Yıldırım'ın (77) evini temizlerken buldukları 130 bin TL'yi polise teslim etti.
DOLAPTAN 130 BİN TL ÇIKTI
Hacı Abdi Mahallesi Nakkaş sokaktaki 3 hafta önce ölen yazar Hüsamettin Yıldırım'ın evinde temizlik çalışması yapan Yeşilyurt Belediyesi'ne bağlı temizlik işçileri, dolapta 130 bin TL buldu.
İŞÇİLER, PARAYI POLİSE TESLİM ETTİ
İşçiler, Yıldırım'a ait eşyalarının arasında buldukları 130 bin TL'yi, polise teslim etti.
Kaynak: haberinburada
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