Futbol dünyasının en önemli isimleri arasında yer alan Cristiano Ronaldo, sadece futboldan değil, futbol dışı birçok şeyden para kazanmayı başarıyor. Real Madrid'in Portekizli yıldızı, kulübü Real Madrid'den yıllık 19 milyon Pound (100 milyon TL) kazanırken, işin içine hem sponsorları hem kendisine ait olan şirketler dahil olduğunda ortaya inanılmaz bir servet çıkıyor. Son olarak kendi iç çamaşırı ürünlerinin 2018 yılı tasarımları için kamera karşısına çıkan Ronaldo, birbirinden özel pozlar verdi ve ürünlerini hayranlarının huzuruna bu şekilde sundu.

ADETA BACASIZ FABRİKA

Bunun dışında spor ayakkabı, spor giyim ve çorap koleksiyonu da bulunan Ronaldo'nun servetinin 2 milyar TL'yi bulduğu ifade edildi. Adeta bacasız bir fabrika gibi hayatına devam eden 32 yaşındaki futbolcunun Portekiz'de yine kendi adını taşıyan iki oteli bulunuyor. Süperstar, elbette önemli firmalarla da sponsorluk anlaşmalarına sahip. Spor giyim markası Nike'la uzun süreli bir sözleşmesi bulunan CR7'nin, Armani, Castrol, Tag Heuer, Herbalife, Coca Cola, KFC, Konami ve Emirates'le de sözleşmeleri bulunuyor.

Ronaldo'nun yaptığı sponsorluklar şu şekilde:

Nike: SporArmani: GiyimCastrol: OtomotivTag Heuer: SaatHerbalife: BeslenmeCoca Cola: İçecekKFC: YiyecekKonami: BilgisayarEmirates: Havayolu

Kaynak: haberinburada