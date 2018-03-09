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Olimpiyat madalyalı sporcu evinde ölü bulundu

OLİMPİYAT MADALYALI SPORCU EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Olimpiyat madalyalı Güney Koreli badmintoncu Jung Jae-sung, kalp ritminde bozukluk teşhisi konduktan 3 gün sonra evinde ölü bulundu.

Tarih : 09 Mart 2018, 14:30
Puan Ver : Olimpiyat Madalyalı Sporcu Evinde Ölü Bulundu(5/10)1

Olimpiyat madalyalı Güney Koreli badmintoncu Jung Jae-sung, evinde ölü bulundu.

Güney Kore Badminton Federasyonundan yapılan açıklamada, 35 yaşındaki sporcunun eşi tarafından evinde ölü bulunduğu, yarın yapılacak otopsinin ardından ölüm nedeninin belli olacağı belirtildi.

KALP RİTİM BOZUKLUĞU TEŞHİS EDİLMİŞTİ

Ülke basınında yer alan haberlerde, üç yıl önce kalp ritim bozukluğu teşhisi konan Güney Koreli sporcunun son dönemde göğsündeki ağrılardan şikayet ettiği ifade edildi.

Badminton çiftler kategorisinde iki dünya ikinciliği ve bir Asya şampiyonluğu bulunan sporcu, 2012 Londra Olimpiyatları'nda ise bronz madalya elde etmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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