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ölüm acı yüzünü bir kez daha gösterdi !

ÖLÜM ACI YÜZÜNÜ BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ !

Amed Sportif'in deneyimli oyuncusu Şehmus Özer trafik kazasında hayatını kaybetti

Tarih : 21 Aralık 2016, 09:38
Puan Ver : Ölüm Acı Yüzünü Bir Kez Daha Gösterdi !(5/10)5


Şehmus Özer'den dünden beri haber alınamıyordu. Özer'in aracının Malatya'da bir uçurumdan düştüğü ve hayatını kaybettiği öğrenildi.



Trafik kazası Amedspor Kaptanı Özer'in Malatya'da katıldığı bir düğünden Mardin'e dönerken meydana geldi. Özer'in kullandığı araç, Elazığ-Gözeli yolu üzerinde bir uçuruma yuvarlandı.



Özer'den haber alınamaması üzerine Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp bilgisi iletilmiş, konu hakkında çalışma başlatılmıştı.



Amed Sportif Faliyetlerinin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle;



"Başımız sağolsun... Takım kaptanımız, ağebeyimiz Şehmus Özer, geçirdiği trafik kazası sonucu hakkın rahmetine kavuşmuştur. Başımız sağolsun."



 



kaynak:habertürk








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