Ankara'da Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli doktor Mehmet Hamdi Özbek, hayatını kaybeden bir hastanın yakınları tarafından saldırıya uğradı. Sağlık çalışanları olayı protesto etti.

71 YAŞINDAKİ ADAMIN ÖLÜM HABERİNİ VERDİ

Olay, dün akşam Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşandı. Yaşlılığa bağlı kronik rahatsızlıktan dolayı durumu ağır olan 71 yaşındaki bir hasta, yapılan ameliyat sonrası hayatını kaybetti. Yakınları, acı haberi vermek için yanlarına gelen Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Mehmet Hamdi Özbek'e tepki gösterdi. Yaşanan tepki daha sonra saldırıya dönüştü. Hayatını kaybeden yaşlı adamın yakınları doktora saldırdı. Saldırıda doktor Özbek'in burnu kırıldı, kavga hastanenin güvenlik görevlilerin araya girmesi ile sona erdi. Kavga sonrası hastaneye gelen polis ekipleri, doktora saldıran gruptan iki kişiyi gözaltına alındı. Hastanede yaşanan olay, bugün sağlık çalışanları tarafından hastane önünde protesto edildi.

"ARKADAŞIMIZ ÖLMEDİ DİYE DUA EDİYORUZ"

Çok sayıda sağlık çalışanın katıldığı eylemde konuşan Doç. Dr. Sema Turan, olayı kınayarak, "Dün gece kalp damar cerrahisi gibi Türkiye'nin belki de dünyanın sayılı hastanelerinden biri olan Yüksek İhtisas'ta yılda 2 bin 500 açık kalp cerrahisi yapılan bir merkezden bahsediyoruz. Bu merkez büyük bir merkez. Dünyanın en büyük ameliyatları yapılıyor ve bu insanlar evlerine gitmiyorlar. Bu şekilde çalışan bir hastanede bir tane asistan arkadaşımız maalesef genel durumu çok kötü olan bir hastanın ameliyatı sonrası bir kayıp haberi vermek zorunda. Bu çok acıdır bir hekim için. ve arkadaşımıza 5-6 kişi tarafından bir darp söz konusu. Bu çocuk bir halk çocuğu. Onunda bir annesi babası var. Burada bine yakın sağlık çalışanıyız. İnanın dün geceden belli hepimiz bu üzüntüyle yaşıyoruz. Arkadaşımız ölmedi diye dua ediyoruz" dedi. Hastanenin başhekimi Mustafa Paç ise, olayla ilgili yasal işlemlerin başlatıldığını söyleyerek, "Şiddete eğimli insanların çalışanlarımıza yaptığı olay bizim motivasyonumuzu kırdığı gibi hizmetinde aksamasına neden oluyor" diye konuştu. Doktor Mehmet Hamdi Özbek'in, darp raporu aldığı ve evinde istirahat ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: haberinburada