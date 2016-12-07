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'ÖLÜM HABERLERİNİN ARDINDAN...'


'ÖLÜM HABERLERİNİN ARDINDAN...'
Tarih : 07 Aralık 2016, 16:27
Puan Ver : 'ölüm Haberlerinin Ardından...'(10/10)7


ARTIK BEBEK GİBİ



“Belki hafızalarınızdaki gibi değil ama babam yaşıyor. İki bakıcı var evde. 4 senedir yatıyor ama hiçbir yerinde yara açılmadı bu çok önemli bir şey. Bir şeyleri dinliyor ama görmesi pek mümkün değil artık. Bebek gibi. Belli bir mesafeye yaklaşmanız gerekiyor.



ÖLÜM HABERLERİNİ DUYUNCA…



Babamın öldüğü haberlerini duyunca ‘yok canım alıştık buna, yok öyle bir şey' diyorum ama sonra telefonu kapatınca hemen bakıcılarını arayıp ‘babam iyi değil mi' diyorum. 2-3 saat önce babamın yanından çıkmış oluyorum. Sonra sosyal medyada bir haber görüyorum. İnsan hayatı pamuk ipliğine bağlı, endişeleniyorum.”



 



kaynak:sözcü








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