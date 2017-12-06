Hindustan Times gazetesinin haberine göre, ailesiyle Mumbai'den Amritsar'a uçakla seyahat eden yolcu, yerinden çıkan diş protezinin soluk borusuna kaçması sonucu uçuş sırasında yaşamını yitirdi.

UÇAKTAKİ DOKTORLAR MÜDAHALE ETTİ

Nefes almakta güçlük çeken yolcuya, eşi ve oğlunun uyarısı üzerine uçakta bulunan iki doktor tarafından tıbbi müdahalede bulunuldu. Yapılan müdahalelerin sonuç vermemesi üzerine uçak, Yeni Delhi'deki İndira Gandhi Uluslararası Havalimanına acil iniş yaptı ve 70 yaşındaki adam havalimanı içerisindeki kliniğe kaldırıldı.

SOLUK BORUSU TIKANINCA KALBİ DURDU

Klinik doktorlarından Prabhanjan Shakunt yaptığı açıklamada, kliniğe ulaştığında yolcunun soluk borusunun kapanmasından dolayı nefes alamadığını ve kalbinin durduğunu belirtti. Dr. Shankunt, yapılan tüm müdahalelere rağmen yolcunun kurtarılmadığını ifade etti.

Kaynak: haberinburada