Şanlıurfaspor Başkanından Dayak Yiyen Futbolcunun Fotoğrafları Ortaya Çıktı
Bakan Arslan: Cankurtaran Geçidi Bu Ay Hizmete Açılıyor
Şampiyonlar Liginde Tarihi Hezimet
İskenderun Körfezi'nde Savaş Gemisi Batıkları Bulundu
Kamu Kurumlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
Abd'nin Skandal Kudüs Planına Hükümetten Art Arda Çok Sert Tepki!
Düğün Günü Karısını Öldüren Cani Kocadan Kan Donduran Sözler
Meterolojiden İstanbullulara Yeni Uyarı: Kar Yağışı Bugün De Devam Edecek
Fenerbahçe'nin 2. Kez Kovduğu Nevin, Survivor'a Katılıyor
Bakan Ağbal: Makine-Teçhizat Harcamalarında Yatırımcılara Destek Olacağız
Zuckerberg'ten Aldıkları Parayı, Sanal Paraya Yatırarak Bitcoin Milyarderi Oldular
Ayder Yaylası'na Alternatif Olarak 11 Yeni Yer Aranıyor
Türkiye, Vergi Cenneti Ülkeleri Raporunda Gri Listeye Girdi
Ürettiği Biber Tuzu İçin, Marka Olarak Adını, Logo Olarak Fotoğrafını Kullandı
Seksomnia Hastalığına Sahip Adam, Uykusunda Eski Kız Arkadaşına Tecavüz Etti
50 Rus Sansarı Kürkünden Üretildi! Fiyatı 100 Bin Dolar
Savcılığın İtirazının Ardından Zafer Biryol Yeniden Gözaltına Alındı
Ünlü Hakemden İtiraf: 3 Futbolcuyu Bilerek Atmadım
Menbiç'te Skandal Görüntü! Abd'li Kadın Asker, Teröristlere Halay Başı Oldu
İngiltere Başbakanı May'e Suikast Girişimi Engellendi

Ölüm havada yakaladı! Diş protezi boğazına kaçtı, hayatını kaybetti

ÖLÜM HAVADA YAKALADI! DİŞ PROTEZİ BOĞAZINA KAÇTI, HAYATINI KAYBETTİ

Hindistan'da gerçekleşen yerel bir uçuş esnasında 70 yaşındaki adam, diş protezinin boğazına kaçarak soluk borusunu tıkaması sonucu yaşamını yitirdi.

Tarih : 06 Aralık 2017, 13:20
Puan Ver : Ölüm Havada Yakaladı! Diş Protezi Boğazına Kaçtı, Hayatını Kaybetti(10/10)6

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, ailesiyle Mumbai'den Amritsar'a uçakla seyahat eden yolcu, yerinden çıkan diş protezinin soluk borusuna kaçması sonucu uçuş sırasında yaşamını yitirdi.

UÇAKTAKİ DOKTORLAR MÜDAHALE ETTİ

Nefes almakta güçlük çeken yolcuya, eşi ve oğlunun uyarısı üzerine uçakta bulunan iki doktor tarafından tıbbi müdahalede bulunuldu. Yapılan müdahalelerin sonuç vermemesi üzerine uçak, Yeni Delhi'deki İndira Gandhi Uluslararası Havalimanına acil iniş yaptı ve 70 yaşındaki adam havalimanı içerisindeki kliniğe kaldırıldı.

SOLUK BORUSU TIKANINCA KALBİ DURDU

Klinik doktorlarından Prabhanjan Shakunt yaptığı açıklamada, kliniğe ulaştığında yolcunun soluk borusunun kapanmasından dolayı nefes alamadığını ve kalbinin durduğunu belirtti. Dr. Shankunt, yapılan tüm müdahalelere rağmen yolcunun kurtarılmadığını ifade etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ölüm  Havada  Yakaladı  Diş  Protezi  Boğazına  Kaçtı  Hayatını  Kaybetti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER