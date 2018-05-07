İzmit'te, 2 kişi tarafından bıçaklanan adam, bir inşaatın balkonu atıldı. 112'yi arayan adam olay yerine gelen ekipler tarafından kurtarıldı.

İzmit'te, bıçaklandıktan sonra inşaata atıldığını iddia eden adam 112 Acil hattını arayarak yardım istedi. Bacağından bıçaklanan adam tedavi altına alındı.

112'Yİ ARAYARAK BIÇAKLANDIĞINI SÖYLEYİP YARDIM İSTEDİ

Olay, gece saatlerinde, İzmit Orhan Mahallesi Şanlısoy Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta bulunan S.E., 112 Acili arayarak bıçaklandığını söyleyerek yardım istedi.

BACAĞINDAN BIÇAKLANAN KİŞİ, HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri gitti. Sağlık ekibi, zemin katın balkonunda bulunan S.E.'ye müdahalede bulunurken, inşaattan çıkarılması için itfaiyeye haber verdi.

İtfaiye ekibi S.E.'yi sedyeye alarak inşaattan çıkardı. Bacağından bıçaklanan S.E. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

S.E. ifadesinde kendisini 2 kişinin bıçaklayarak inşaatın içine attığını ve daha sonra kaçtıklarını iddia etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: haberinburada