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Ölüme Gittiği Sevgilisini 'iş Arkadaşım' Diye Karısıyla Tanıştırmış

ÖLÜME GİTTİĞİ SEVGİLİSİNİ 'İŞ ARKADAŞIM' DİYE KARISIYLA TANIŞTIRMIŞ


Ölüme gittiği sevgilisini 'İş arkadaşım' diye karısıyla tanıştırmış
Tarih : 17 Mart 2018, 15:30
Puan Ver : Ölüme Gittiği Sevgilisini 'iş Arkadaşım' Diye Karısıyla Tanıştırmış(5/10)1

Samsun'un Bafra ilçesinde aşk yaşadığı iddia edilen Belgin Ş. ile birlikte i Kızılırmak Nehri'ne atlayan Osman Ertekin'İ (20) arama çalışmaları sürüyor. Bu arada Ertekin'in, 'iş arkadaşım' diye tanıştırdığı Belgin Ş.'yi, eşinin doğum gününe çağırdığı ortaya çıktı.

YASAK AŞKIYLA ATLADI, İZİNE ULAŞILAMADI

Bafra ilçesinde geçen Perşembe akşamı evli ve bir çocuk babası Osman Ertekin ile aşk yaşadığı öne sürülen Belgin Ş., Kızılırmak Nehri'ne atladı. Bir süre suda çırpınıp yardım çığlıkları atan iki genç, ardından akıntıya kapılarak kayboldu. İtfaiye, polis ve AFAD ekiplerinin dün sabahın ilk ışıklarıyla başlattığı arama çalışmalarında Belgin Ş.'nin cesedi bulundu ancak Ertekin'in izine ulaşılamadı.

ARAMALAR YENİDEN BAŞLADI

Dün havanın kararmasıyla ara verilen, bugün sabah saatlerinde yeniden başlayan çalışmalara, Samsun Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı ve Samsun Sualtı polis dalgıç ekipleri katıldı. Şu ana kadar herhangi bir sonuç alınamadı.

'İŞ ARKADAŞIM' DİYEREK, EŞİYLE TANIŞTIRMIŞ

Bu arada, Osman Ertekin'in, birlikte nehre atladığı Belgin Ş. ile Bursa'da aynı tekstil firmasında çalıştığı belirtildi. Ertekin'in Belgin Ş.'yi eşi Nuray Ertekin ile "iş arkadaşım" diye tanıştırıp, eşinin doğum gününde eve davet ettiği ifade edildi. Belgin Ş.'nin birkaç gün önce Bursa'dan Samsun'un Bafra ilçesine Osman Ertekin'in yanına geldiği öğrenildi.

PLANLI İNTİHAR ŞÜPHESİ

Öte yandan Osman Ertekin sosyal medya hesabından 11 Şubat tarihinde "Reklama 33 gün kaldı" notunu paylaşımda bulunması ve o tarihin nehre atladıkları güne denk gelmesi 'planlanmış intihihar' olabileceği ihtimalini akıllara getirdi. Ertekin'in aynı gün askerlik görevi için Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na teslim olması gerektiği kaydedildi.

Osman Ertekin'i arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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