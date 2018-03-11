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Ölüme Götüren Jete Böyle Binmiş! İşte Mina Başaran'la İlgili Tüm Bilinmeyenler
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Ölüme Götüren Jete Böyle Binmiş! İşte Mina Başaran'la İlgili Tüm Bilinmeyenler

ÖLÜME GÖTÜREN JETE BÖYLE BİNMİŞ! İŞTE MİNA BAŞARAN'LA İLGİLİ TÜM BİLİNMEYENLER

İş adamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran'ın İran'da düşen jete binerken çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı.

Tarih : 11 Mart 2018, 22:00
Puan Ver : Ölüme Götüren Jete Böyle Binmiş! İşte Mina Başaran'la İlgili Tüm Bilinmeyenler(8/10)4

Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a dönerken içinde bulunduğu jet İran'da düştü.

UÇAĞA BİNERKEN ÇEKTİRDİĞİ FOTOĞRAFINI PAYLAŞMIŞTI

Mina Başaran, düşen jete binerken çekilen fotoğrafını kazadan 3 gün önce "En iyi hafta sonu" notuyla Instagram hesabından paylaştı.

MİNA BAŞARAN KİMDİR?

1990 yılında dünyaya gelen Mina Başaran, ailesi'nin iki çocuğundan biri ve tek kız çocuğu. Eğitimini Koç Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde alarak, Londra'da master yapan Mina Başaran hırslı ve yetenekli yapısıyla dikkat çekiyor. 2013 yılında Başaran Grubu Yönetim Kurulu Üyesi olmuştur.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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