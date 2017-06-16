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ölümlerin yüzde 25'i yüksek tansiyondan

ÖLÜMLERİN YÜZDE 25'İ YÜKSEK TANSİYONDAN

Her 4 ölümün 1'inin nedeni olan hipertansiyon, beyin kanamasından böbrek yetmezliğine, inmeden körlüğe kadar birçok hastalığa neden oluyor.

Tarih : 16 Haziran 2017, 16:02
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Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İstemihan Tengiz, hipertansiyonun, gerek yakalanma sıklığı gerekse yol açtığı kalp-damar hastalıkları bakımından çağın en önemli sağlık sorunlarından biri olduğunu söyledi. Prof. Dr. Tengiz, "Türkiye'de her üç yetişkinden biri hipertansiyon hastasıdır ve tüm ölümlerin yüzde 25'inden doğrudan sorumludur.



Hipertansiyonun önemli bir sağlık sorunu haline gelmesinin bir nedeni, hastalığın toplum içindeki farkındalık durumunun, ilaç kullanım ve kan basıncının kontrol altında olma oranlarının düşük olmasıdır. Ülkemizde tüm hipertansiyon hastalarının yaklaşık yarısı hipertansiyon hastası olduklarının farkında, yarısı ilaç kullanmakta ve ancak üçte birlik kısmının kan basınçları kontrol altındadır. İlaç kullanan hastaların ise yarısında kan basıncının kontrol altındadır" dedi.



 



kaynak:sabah








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