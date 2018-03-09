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Ölümü hiçe sayıp umuda yol aldılar! 15 kişilik minibüste 40 göçmen

ÖLÜMÜ HİÇE SAYIP UMUDA YOL ALDILAR! 15 KİŞİLİK MİNİBÜSTE 40 GÖÇMEN

Erzurum'da yol çevirmesinde minibüs durduran polis, içerisinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmak isteyen 39 kaçak göçmeni yakaladı.

Tarih : 09 Mart 2018, 21:20
Puan Ver : Ölümü Hiçe Sayıp Umuda Yol Aldılar! 15 Kişilik Minibüste 40 Göçmen(8/10)4

Erzurum'da, bir minibüs içerisinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmak isteyen 39 kaçak göçmen yakalandı. Ölümü hiçe sayan göçmenler, 15 kişilik minibüse şoförle birlikte 40 kişi bindi.

YOL ÇEVİRMESİNE TAKILDILAR

Oltu Bölge Trafik İstasyon Amirliği'ne bağlı ekipler Göle yolunda yol uygulaması yaparken Jandarmanın ihbarı üzerine kaçak göçmenleri taşıyan Mustafa İnalgeç (24) yönetimindeki 36 SA 585 plakalı minibüsü durdurdu.

GÖÇMENLER YAKALANDI

Polis ekiplerince araç içerisinde yapılan aramada, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmaya çalışan 18 Afgan, 15 Pakistan, 5 Bangladeş, 1 İran uyruklu kaçak göçmeni yakaladı.

NEFES ALMAKTA GÜÇLÜK ÇEKEN KAÇAKLAR "OH" ÇEKTİ

Nefes almakta dahi güçlük çeken kaçaklar, minibüsten indirilince derin bir oh çekti. Emniyette ifadeleri alınan kaçak göçmenler Erzurum'un Aşkale ilçesindeki geri gönderme merkezine gönderildi. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı düşünülen sürücü ise gözaltına alındı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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