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Ölümün kıyısında nefes kesen anlar! Polis son anda yakaladı

ÖLÜMÜN KIYISINDA NEFES KESEN ANLAR! POLİS SON ANDA YAKALADI

Amasya'da istinat duvarı üzerine çıkarak Yeşilırmak Nehri'ne uzun süre bakıp beklemeye başlayan genç kızı, polis bir anlık dalgınlığından faydalanarak yakaladı.

Tarih : 20 Nisan 2018, 00:50
Puan Ver : Ölümün Kıyısında Nefes Kesen Anlar! Polis Son Anda Yakaladı(8/10)4

Amasya'da annesiyle tartıştığı belirtilen genç kız istinat duvarı üzerine çıkarak Yeşilırmak Nehri'ne uzun süre bakıp beklemeye başladı. Olay yerine gelen polis, nehir kenarından ayrılmayan genç kızı bir anlık dalgınlığından yararlanarak yakaladı.

NEHİR KENARINDA BULUNAN İSTİNAT DUVARINA ÇIKIP BEKLEMEYE BAŞLADI

Amasya kent merkezi Hacılar Meydanı'nda meydana gelen olayda, annesiyle tartışan bir genç kız Yeşilırmak Nehri kenarında bulunan istinat duvarına çıkarak uzun süre ırmağa bakıp bekledi. Çevredekiler kızın durumundan şüphelenerek durumu polise haber verdi.

POLİS, GENÇ KIZIN BİR ANLIK DALGINLIĞINDAN FAYDALANIP YAKALADI

Olay yerine gelen sivil ekipler genç kızın bulunduğu yerden uzaklaşmasını istedi. İkna çabası sonuç vermeyince bir anlık dalgınlığını fırsat bilen polis genç kızı istinat duvarı üzerinde koşarak yakaladı. Olay anını bir vatandaş cep telefonunun kamerasıyla kaydetti. Polis genç kızı ifadesini almak için emniyete götürdü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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