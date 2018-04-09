ÖLÜMÜNE YOLCULUK! KOPMAK ÜZERE OLAN KÖPRÜDEN ARAÇLARIYLA GEÇİYORLAR
Kars'ta çelik telleri kopan, zamanla tahrip olan 35 yıllık köprüden araçlarıyla geçiş yapan vatandaşlar tehlikeye davetiye çıkarıyor.
Kars'ın Akyaka ilçesi Türkiye- Ermenistan sınırındaki 19 köye yaklaşık 35 yıldır hizmet veren asma köprü, zamanla tahrip olmaya başladı. 110 metre uzunluğundaki asma köprünün tahtaları kırıldı, çelik halatları koptu. Hasar gören köprüden tehlikeye aldırış etmeden araçlarıyla geçen vatandaşlar, ilgili kurumlardan köprünün onarılmasını talep ettiler.
"SALLANA SALLANA GEÇİYORUZ"
Köprüden özellikle yağmurlu ve rüzgarlı havalarda geçerken korktuğunu belirten vatandaşlardan Mikail Kaya, "Geçerken tabi ki de korkuyoruz. Ama gördüğünüz gibi sallanarak, düşerek, tahtaları kırılarak, sallana sallana geçiyoruz. Can güvenliğimiz yok. Biran önce köprünün daha güzel yapılmasını temenni ediyoruz. Yıllardır böyle." diye konuştu.
MÜRACAATTA BULUNDULAR
Köprüyü kullanan 19 köy muhtarı, gerekli mercilere köprünün yenilenmesi için müracaatta bulunduklarını belirtti.
Kaynak: haberinburada
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