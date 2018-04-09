İngiltere'de Sarayın Yakınında Şüpheli Araç, Kenti Alarma Geçirdi!
Ato Seçimlerinde Büyük Kavga! Hastaneye Kaldırılanlar Var
Erdoğan Talimat Vermişti! İlk Muhtar Kafilesi Yarın İspanya'ya Gidiyor
Araplar Ordu'yu İhya Etti! 107 Gayrimenkul Aldılar
Turistler Mardin'e Akın Etti! Otellerde Yer Kalmadı, Misafirler Evlere Yönlendiriliyor
Nefes Borusuna Et Parçası Kaçan Minik Eymen, Doğum Gününde Öldü
Şampiyonluk Kupası Beklenirken Evlilik Teklifi Aldı
İnsanlık Dışı! Köpeği Motosikletin Arkasına Bağlayıp Sürükledi
Meclis'e Sunulan Cinsel İstismar Düzenlemesinin Ayrıntıları Belli Oldu
Başbakan Yıldırım: Erdoğan, Trump'a Türkiye Ek Gümrük Vergileri Dışında Tutulsun Dedi
Altın Düşüşe Geçti
Ölümüne Yolculuk! Kopmak Üzere Olan Köprüden Araçlarıyla Geçiyorlar
Doğan, Devir-Teslim Töreninde Konuştu: Bir Önceki Törenden Kaçmıştım
Sinir Krizi Geçiren Kadın, Önce Bileğini Kesti Sonra Polise Saldırdı
Son Dakika! Taksim'de Oteli Taradılar: 1 Ölü, 4 Yaralı
Vergi Cezalarına İndirim Geliyor
Bilim İnsanları Harekete Geçti: 'elf Ve Periler' Uzaydan İncelenecek
Oyuncu Onur Büyüktopçu, Sevgilisiyle Görüntülendi
Fetö'nün Mahrem İmamı Yunan Bayraklı Yatta Yakalandı
Bir İli Dolandıran 1300 Yıl Hapse Mahkum Firari Çift, Yakayı Ele Verdi

Ölümüne Yolculuk! Kopmak Üzere Olan Köprüden Araçlarıyla Geçiyorlar

ÖLÜMÜNE YOLCULUK! KOPMAK ÜZERE OLAN KÖPRÜDEN ARAÇLARIYLA GEÇİYORLAR

Kars'ta çelik telleri kopan, zamanla tahrip olan 35 yıllık köprüden araçlarıyla geçiş yapan vatandaşlar tehlikeye davetiye çıkarıyor.

Tarih : 09 Nisan 2018, 12:20
Puan Ver : Ölümüne Yolculuk! Kopmak Üzere Olan Köprüden Araçlarıyla Geçiyorlar(9/10)5

Kars'ın Akyaka ilçesi Türkiye- Ermenistan sınırındaki 19 köye yaklaşık 35 yıldır hizmet veren asma köprü, zamanla tahrip olmaya başladı. 110 metre uzunluğundaki asma köprünün tahtaları kırıldı, çelik halatları koptu. Hasar gören köprüden tehlikeye aldırış etmeden araçlarıyla geçen vatandaşlar, ilgili kurumlardan köprünün onarılmasını talep ettiler.

"SALLANA SALLANA GEÇİYORUZ"

Köprüden özellikle yağmurlu ve rüzgarlı havalarda geçerken korktuğunu belirten vatandaşlardan Mikail Kaya, "Geçerken tabi ki de korkuyoruz. Ama gördüğünüz gibi sallanarak, düşerek, tahtaları kırılarak, sallana sallana geçiyoruz. Can güvenliğimiz yok. Biran önce köprünün daha güzel yapılmasını temenni ediyoruz. Yıllardır böyle." diye konuştu.

MÜRACAATTA BULUNDULAR

Köprüyü kullanan 19 köy muhtarı, gerekli mercilere köprünün yenilenmesi için müracaatta bulunduklarını belirtti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ölümüne  Yolculuk  Kopmak  Üzere  Olan  Köprüden  Araçlarıyla  Geçiyorlar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER