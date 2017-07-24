Ölünceye kadar bakma sözleşmesi çerçevesinde, akitlerden bir tanesinin diğerine ölüme dek bakma ve kendisini görüp-gözetme koşulu ile bir malvarlığı ya da çeşitli malların temliki borcunu oluşturan bir sözleşme türüdür.



Ölünceye kadar bakma sözleşmesi çerçevesinde, akitlerden bir tanesinin diğerine ölüme dek bakma ve kendisini görüp-gözetme koşulu ile bir malvarlığı ya da çeşitli malların temliki borcunu oluşturan bir sözleşme türüdür.







Söz konusu borçlu, alacaklı tarafından mirasçı olarak atanmış ise bu mevcut ölünceye kadar bakma sözleşmesi ile ilgili olarak miras sözleşmesi hükümleri uygulanmaktadır. Günümüz modern hukuk sistemi dahilinde ölünceye kadar bakma sözleşmesinin iptali de mümkün olabilmektedir. Bu konuya ilişkin olarak Türk hukuk sistemi dahilinde Yargıtay tarafından verilmiş olan örnek karar teşkil eden birden fazla hüküm bulunmaktadır.







Ölünceye kadar bakma sözleşmesinin uygulanabilmesi amacı ile oluşturulan bazı şartlar bulunduğu gibi bu sözleşme türü 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun (TBK) 611. Sayılı maddesi kapsamında ölüme dek gözetme sözleşmesi, taraflarına karşılıklı şekilde hak ve borç yüklemekte olan bir akit olarak değerlendirilmektedir. Genel bilinene göre ivazlı bir sözleşme türü olan ölünceye kadar bakma sözleşmesi, bakım alacaklısı, sözleşme konusu malın mülkiyetini bakım borçlusuna geçirme, bakım borçlusu tarafından da bakım alacaklısına yasa tarafından belirtilmiş olduğu şekilde ölümüne dek bakmak ve gözetmek gibi yükümlülükler üzerine almaktadır. Bu koşullar Türk Borçlar Kanunu'nun 614.maddesi ve Borçlar Kanunu 514.maddesi aracılığı ile belirlenmektedir. Bu noktada en önemli noktalardan birisini oluşturan detay ise bakma ve gözetme şartı ile gerçekleştirilen bu sözleşme dahilindeki temliki işlemin geçerliliği yönünden söz konusu sözleşmenin düzenlenmiş olduğu tarihte bakım alacaklısı tarafın özel bakım gereksinimine sahip olunması yönünde bir zaruriyet bulunmamaktadır. Bu ihtiyaç durumunun söz konusu sözleşmenin ardından oluşması veya alacaklının ölümüne dek çok kısa bir müddet devam etmiş olması da sözleşmenin geçerliliği yönünden olumsuz etki teşkil etmez.







Söz konusu sözleşmeye ilişkin şartlar dahilinde sözleşmeye bağlı bir temlikin de muvazaayla illetli olmasına ilişkin bir itirazın oluşması yani iradeyle beyan arasında kasıtlı şekilde aykırılık olması olası görülür. Özellikle de bakım alacaklısı tarafın temliki işlem dahilinde bakılıp-gözetilme koşulundan ziyade bir başka hedef taşıyor olduğunun belirlenmesi durumunda akdin ivazlı yani bedel karşılığı olduğundan sözleşme dahilinde söz edilebilmesi mümkün olmamaktadır. Bu çerçevede de söz konusu akit dahilinde bağış hedefinin mevcut olduğu neticesine varılarak gerekli olarak uygulamalar işleme alınmaktadır.







Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Koşulları







Ölünceye kadar bakma sözleşmesi kapsamı dahilinde sözleşme davasına devri söz konusu olamamaktadır. Ayrıca bakıma gereksinim duyan tarafın, bakım borçlusu olan tarafın yaşamına giriş yapıyor olması gerekiyor. Bu durumun tam aksi şekilde bir karar alımı söz konusu değil ve bakıma gereksinim duyan tarafın bu süreç içerisinde oturacağı evin oturma yönünden elverişli olması durumunda bakımına yönelik olarak ayrı bir evde kendisinin bakımının gerçekleştirilmesi şeklinde bir talep gerçekleştirebilmesi de mümkün değildir. Bakıma gereksinim duya kişinin beslenme dahilindeki gereksinimlerinin karşılanması için bakım borçlusu olan tarafın ailesi yemeğine katılım gerçekleştirilmesi gerekliliği bulunuyor.







Saklı Pay Nedir?







Türk hukuk sisteminde mevcut olan saklı pay uygulaması bu aşamada öne çıkmaktadır. Miras bırakanın ölümüne bağlı bir tasarrufla ortadan kaldırılması olanaksız olan kanuni bir miras uygulamasıdır. Türk Medeni Kanunu'nun 571.maddesi dahilinde tenkis davası, saklı payın olumsuz şekilde etkilenmekte olduğu belirlenmesi itibari ile bu tarihten sonra 1 yıllık süreç içerisinde ve her koşul dahilinde 10 yıl geçmek ile hak düşürücü süre içerisinde açılması gerekliliği bulunur.