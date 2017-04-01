

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, " CHP eğer rejim değişikliği tartışması açıyorsa, bilin ki bunun arkasında millet için getirilen hayırlı bir düzenlemeyi engelleme, millet-devlet için yapılacak faydalı bir işi yolundan saptırmak için kriz çıkartma gayreti vardır. CHP, rejimi istismar etme partisidir." dedi.







Çelik, Aladağ ilçesinde düzenlenen "halkla buluşma" etkinliğinde yaptığı konuşmada, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasıyla, hep beraber yeni bir demokratik dönemece doğru gittiklerini bildirdi.







Karşı karşıya kaldıkları tehditler ve terör örgütlerine karşı verilen mücadelenin, vatandaşların destekleri sayesinde gerçekleştiğini belirten Çelik, "Eğer bu destek olmasaydı. Sizin bu güzelliğiniz, sizin bu güzel dayanışmanız olmasaydı, Türkiye üzerinde başka projeleri, başka düşünceleri, hiç de iyi ve hayırlı düşünceleri olmayanlar başarılı olurdu." diye konuştu.







kaynak:habertürk