ÖMER HALİSDEMİR'İN ŞEHİT EDİLMESİ DAVASINDA ARA KARAR AÇIKLANDI
Kahraman Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada mahkeme nihai kararı 19 Nisan'da açıklayacak.
Kahraman Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin açılan davada mahkeme heyeti, dava hakkındaki nihai kararın 19 Nisan'da açıklanacağını bildirdi.
NİHAİ KARAR 19 NİSAN'DA AÇIKLANACAK
Sanık savunmalarının tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti, kararı açıklamak üzere duruşmayı 19 Nisan'a erteledi.
DARBECİ GENERALİ VURARAK DARBE GİRİŞİMİNİN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin 18 sanık hakkında açılan dava görüldü.
SANIKLARIN SAVUNMALARI ALINDI
Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsündeki duruşma salonunda görülen davaya sanıklar, taraf avukatları, müştekiler ve sanık yakınları katıldı. Davanın bugünkü celsesinde sanıkların ve avukatların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarının alınması tamamlandı. Mahkeme heyeti, duruşmaya verilen 30 dakikalık aranın ardından ara kararını açıkladı.
SANIKLARIN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ
Dosyanın karar verilmek üzere incelemeye alınmasına hükmeden heyet, duruşmanın 19 Nisan'a ertelenmesine karar verdi. Heyet, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.
Kaynak: haberinburada
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