Ömer Halisdemir'in Şehit Edilmesi Davasında Ara Karar Açıklandı
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Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi davasında ara karar açıklandı

ÖMER HALİSDEMİR'İN ŞEHİT EDİLMESİ DAVASINDA ARA KARAR AÇIKLANDI

Kahraman Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada mahkeme nihai kararı 19 Nisan'da açıklayacak.

Tarih : 12 Nisan 2018, 18:00
Puan Ver : Ömer Halisdemir'in Şehit Edilmesi Davasında Ara Karar Açıklandı(5/10)1

Kahraman Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin açılan davada mahkeme heyeti, dava hakkındaki nihai kararın 19 Nisan'da açıklanacağını bildirdi.

NİHAİ KARAR 19 NİSAN'DA AÇIKLANACAK

Sanık savunmalarının tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti, kararı açıklamak üzere duruşmayı 19 Nisan'a erteledi.

DARBECİ GENERALİ VURARAK DARBE GİRİŞİMİNİN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin 18 sanık hakkında açılan dava görüldü.

SANIKLARIN SAVUNMALARI ALINDI

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsündeki duruşma salonunda görülen davaya sanıklar, taraf avukatları, müştekiler ve sanık yakınları katıldı. Davanın bugünkü celsesinde sanıkların ve avukatların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarının alınması tamamlandı. Mahkeme heyeti, duruşmaya verilen 30 dakikalık aranın ardından ara kararını açıkladı.

SANIKLARIN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Dosyanın karar verilmek üzere incelemeye alınmasına hükmeden heyet, duruşmanın 19 Nisan'a ertelenmesine karar verdi. Heyet, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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