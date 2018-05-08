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Ömer Halisdemir'in Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı
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Ömer Halisdemir'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

ÖMER HALİSDEMİR'İN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

15 Temmuz'da darbesi askerler tarafından şehit edilen Ömer Halisdemir'in şehit düşmeden 1 hafta önce çekilmiş yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Tarih : 08 Mayıs 2018, 23:40
Puan Ver : Ömer Halisdemir'in Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı(10/10)6

15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir'in şehit düşmeden 1 hafta önce çekilmiş yeni görüntüleri ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜLER DARBE GİRİŞİMİNDEN 1 HAFTA ÖNCE ÇEKİLDİ

15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen kahraman Ömer Halisdemir'in hiçbir yerde yayınlanmayan görüntüleri ortaya çıktı. Halisdemir'in yeğeni tarafından gönderilen görüntülerin yeğeni Kurtuluş Halisdemir'in Niğde'deki sünnet düğününde hain darbe girişiminden 1 hafta önce çekildiği belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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