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Ömer Topraklı Dortmund, evinde yıkıldı

ÖMER TOPRAKLI DORTMUND, EVİNDE YIKILDI

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Ömer Topraklı Borussia Dortmund, sahasında Salzburg'a 2-1 yenildi ve çeyrek final şansını zora soktu.

Tarih : 09 Mart 2018, 01:00
Puan Ver : Ömer Topraklı Dortmund, Evinde Yıkıldı(5/10)1

Dortmund - RB Salzburg maçında kazanan, 2-1'lik skorla Dortmund oldu. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçı, Signal Iduna Park'ta oynandı.

Salzburg'a galibiyeti getiren goller, 49. dakikada penaltıdan olmak üzere 56. dakikada da bir gol atan Berisha'dan geldi. Dortmund'un tek sayısını ise 62. dakikada Schürrle kaydetti.

ÖMER TOPRAK PENALTI YAPTIRDI

Dortmund'da millioyuncumuz Ömer Toprak, 90 dakika sahada kaldığı mücadelede penaltıyı yaptıran isim oldu.

Karşılaşmanın rövanşı, 15 Mart'ta Avusturya'da oynanacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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