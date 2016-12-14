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ömer ulusoy hakkında karar çıktı!

ÖMER ULUSOY HAKKINDA KARAR ÇIKTI!

Akdeniz Üniversitesi'nde 8 yıl önce karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan olaylarda tabancayla rastgele ateş eden ve hakkındaki karar 2 kez Yargıtay tarafından bozulan 42 yaşındaki Ömer Ulusoy, yeniden yargılandığı davada 2 yıl 1 ay hapse mahkum edildi.

Tarih : 14 Aralık 2016, 11:53
Puan Ver : Ömer Ulusoy Hakkında Karar Çıktı!(7/10)7


Akdeniz Üniversitesi'nde 8 yıl önce karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan olaylarda tabancayla rastgele ateş eden ve hakkındaki karar 2 kez Yargıtay tarafından bozulan 42 yaşındaki Ömer Ulusoy, yeniden yargılandığı davada 2 yıl 1 ay hapse mahkum edildi.



Antalya'da 6 Nisan 2008 günü karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan olaylarda PKK'lı oldukları iddia edilen gruba tabancayla ateş eden Ömer Ulusoy, Antalya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 5 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum edildi. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği cezayı bozdu. Yeniden yargılanan Ömer Ulusoy, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan önce ömür boyu hapis cezasına, eylemin teşebbüs aşamasında kalmasından dolayı 9 yıl hapse mahkum edildi. Eylemi haksız tahrik altında gerçekleştirdiği gerekçesiyle bu cezası 4 yıl 6 aya indirilen Ömer Ulusoy'a, eğitim öğretim kurumunda ruhsatsız silah taşımak suçundan da 2 yıl 6 ay hapis ve 72 gün adli para cezası verildi. Ömer Ulusoy, iki suçtan toplam 7 yıl hapis ve 72 gün adli para cezasına mahkum edildi.



YARGITAY İKİNCİ KEZ KARARI BOZDU



Ömer Ulusoy hakkındaki karar, Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi tarafından yeniden bozuldu. Bozma kararında, Ömer Ulusoy'un öldürmeye teşebbüsten değil, birden fazla kişiye silahlı tehdit suçundan cezalandırılması gerektiği belirtildi. Ayrıca kasten öldürmeye teşebbüs suçundan hüküm kurulurken tahrik indirimi uygulanması da bozma gerekçesi gösterildi. Bunun üzerine Ömer Ulusoy Antalya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanmaya başlandı.



Karar duruşmasında tutuklu bulunduğu cezaevinden duruşmaya getirilen Ömer Ulusoy, "Benim kasten öldürme kastım yoktur. Bu nedenle Yargıtay'ın bozma ilamına katılıyorum. Karara uyulmasını talep ediyorum" dedi. Cumhuriyet Savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, Akdeniz Üniversitesi'ndeki karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan olaylar sırasında Ömer Ulusoy'un önündeki gruba yönelik olarak hedef gözetmeksizin 7 el ateş ederek kaçtığını belirtti. Ateş sonucu hiç kimsenin isabet almadığına dikkat çekilen mütalaada, Yargıtay'ın bozma gerekçeleri dikkate alınarak sanığın silahlı tehdit suçundan cezalandırılması istendi.



Silahla tehdit suçundan Ömer Ulusoy'u 2 yıl hapse mahkum eden mahkeme, eylem birden fazla işlendiği gerekçesiyle dörtte bir oranında artırım yaparak cezayı 2 yıl 6 ay hapse çıkardı. Sanığa takdir indirimi yaparak cezayı 2 yıl 1 ay hapse indiren mahkeme, 66 liralık yargılama davetiye giderinin de sanıktan alınmasına hükmetti.



 



kaynak:habertürk








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