

Kısa süreli evliliklerde dahi ömür boyu nafaka ödemek zorunda kalan erkeklerin artan tepkilerine Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan, yanıt verdi. Gençcan Meclis'e çağrıda bulunarak, süresiz yoksulluk nafakasının ömür boyu bitmeyen bir borç algısı yarattığını ve bu durumun sosyal devlet anlayışına aykırı olduğunu dile getirdi.



SÜRE SINIRI ŞART



Posta'dan Murat Gülderen'in haberine göre Nafaka ile ilgili birçok düzenleme yapılması gerektiğini belirten Avukat Cevat Kazma da, evliliklerde çocuk yoksa kadının kendini maddi anlamda toparlayabileceği üç ya da beş yıl gibi bir süre sınırı konulması gerektiğini ifade etti. Cevat Kazma "Çocuğun varlığı durumunda ise kadının bir süre çalışamayacağı dikkate alınmalı" diye konuştu.



YENİ KRİTERLER



Evlendi boşandı diye, ömür boyu bir insana her ay para ödeme zorunluluğu getirilmesinin, tüm yaşamın ipotek altına alınması anlamına geldiğini belirten Cevat Kazma, nafaka ödeme kriterlerinin de yeniden belirlenmesi gerektiğini savundu.



Cevat Kazma "İşçi ve memurların maaşı belirli olduğu için mahkemeler maaşının dörtte biri oranında nafakaya hükmedebiliyor" dedi.







kaynak:milliyet