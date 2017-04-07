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omzumdaki yük kalktı

OMZUMDAKİ YÜK KALKTI

Bir yıl aradan sonra gol atan Volkan Şen, zor zamanlarında destek veren Mehmet Topal ile dertleşti ve teşekkür etti

Tarih : 07 Nisan 2017, 09:12
Puan Ver : Omzumdaki Yük Kalktı(5/10)7


Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda 3-0'ın rövanşında Kayserispor'u aynı skorla yenerek adını yarı finale yazdırırken, gecenin olayı Volkan Şen'in yaklaşık bir yıl sonra gol atması oldu. Gol sonrası sahada secde ederek attığı gole şükreden milli futbolcu, soyunma odasında da duygusal anlar yaşadı. Volkan'ın soyunma odasında ilk sarıldığı isim Mehmet Topal oldu. Yaşadığı zor günlerde Volkan'a tam destek olan Mehmet Topal, Volkan Şen'e "Hadi gözün aydın, inşallah devamı gelir" diye konuştu.



BU GOLÜN ANLAMI BÜYÜKTÜ

Volkan'ın Mehmet'le yaptığı sohbette, "Omzumdan büyük bir yük kalkmış gibi hissediyorum. Attığım golün skora etkisi fazla olmadı ama benim için anlamı büyüktü. Mehmet Ağabey sana çok teşekkür ederim. Hiçbir zaman desteğini eksik etmedin" dedi. Teknik direktör Dick Advocaat'ın da Karabük maçında sürtüşme yaşadığı oyuncusunu "Sen yıldız bir oyuncusun. Yaşadıkların çok zordu, bu golü hak ettin" sözleriyle tebrik ettiği öğrenildi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Omzumdaki  Yük  Kalktı    haber

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