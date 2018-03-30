OMZUNDA KAÇIRDIĞI KADINA TECAVÜZ ETMİŞTİ! AYLAR SONRA YAKALANDI
Taksim'de iki kadından birini bıçaklayan diğerini ise omuzuna alıp kaçırdıktan sonra götürdüğü inşaatta tecavüz ettiği gerekçesiyle aylardır aranan Engin K. aylar sonra yakalandı.
Kaynak: haberinburada
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