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OMZUNDA KAÇIRDIĞI KADINA TECAVÜZ ETMİŞTİ! AYLAR SONRA YAKALANDI


Omzunda kaçırdığı kadına tecavüz etmişti! Aylar sonra yakalandı
Tarih : 30 Mart 2018, 14:40
Puan Ver : Omzunda Kaçırdığı Kadına Tecavüz Etmişti! Aylar Sonra Yakalandı(7/10)3

Taksim'de iki kadından birini bıçaklayan diğerini ise omuzuna alıp kaçırdıktan sonra götürdüğü inşaatta tecavüz ettiği gerekçesiyle aylardır aranan Engin K. aylar sonra yakalandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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