ON BİNLER BEYAZIT'TA İSRAİL'İ PROTESTO EDİYOR!
İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik yasaklama ve engellemeleri on binlerce insan tarafından Beyazıt Meydanı'nda protesto ediliyor.
İsrail'in Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'ya yönelik yasaklama ve engellemeleri, İslam alemini ayağa kaldırdı. Tüm dünyada yayılan protestolar Türkiye'de de başladı. Protestoların yoğun olarak yaşandığı yerlerden birisi de istanbul Beyazıt Meydanı oldu. Cuma namazı sonrası Beyazıt Meydanı'nda toplanan on binlerce Müslüman, İsraili protesto etmeye başladı.
ON BİNLERCE MÜSLÜMAN KATILDI, STK'LAR DESTEK VERDİ
Mescid-i Aksa'ya girişi yasaklayan ve ezanı susturan İsrail'in zulmüne dur demek için Beyazıt Meydanı'nda onlarca STK'nın destek verdiği eyleme on binlerce Müslüman katıldı.
TÜRKİYE GENELİNDE MESCİD-İ AKSA PROTESTOLARI
İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik uygulamaları, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yurt genelinde düzenlenecek gösterilerle protesto edilecek. Edirne'den Kars'a tüm yurtta yapılacak basın açıklamaları ve gösteriler, cuma namazı sonrası yoğunlaşacak; protestolar, cumartesi günü de devam edecek.
NE OLMUŞTU?
İsrail güvenlik güçlerinin geçtiğimiz 14 Temmuz günü Mescid-i Aksa'ya girişleri kapatması ve Müslümanların Cuma namazını dışarda kılmak zorunda kalmasının ardından bu hafta da Mescid-i Aksa çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınması, sadece 50 yaş üstündekilere giriş izni verilip, dedektörlerle detaylı bir arama getirilmesi Filistinlilerin büyük tepkisini çekti. İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik engellemeleninin işgal olduğunu belirten Filistinliler, Mescid-i Aksa'nın etrafı başta olmak üzere şehrin bir çok noktasında gösteri düzenledi. İsrail polisi, göstericilere biber gazı ve coplarla müdahale ederken, göstericiler de polise taşla karşılık verdi. İsrail'in Haaretz gazetesi, olaylarda 2 Filistinlinin şehit olduğunu, 140'ı aşkın kişinin de yaralandığını yazdı.
Beyazıt protestosundan görüntüler:
Kaynak: haberinburada
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