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ÖNCE DARBE SÖYLENTİSİ SONRA FÜZE SALDIRISI! SUUDİ ARABİSTAN DURULMUYOR


Önce darbe söylentisi sonra füze saldırısı! Suudi Arabistan durulmuyor
Tarih : 22 Nisan 2018, 22:20
Puan Ver : Önce Darbe Söylentisi Sonra Füze Saldırısı! Suudi Arabistan Durulmuyor(7/10)3

Suudi Arabistan'ın, Yemen'deki Husiler tarafından Necran kentine atılan balistik füzeyi havada imha ettiği bildirildi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri sözcüsü Albay Turki el-Maliki, ülkenin sınır bölgesi yakınlarındaki Necran kentine yönelik balistik füze saldırısı düzenlendiğini belirtti.

FÜZE HAVA SAVUNMA SİSTEM TARAFINDAN İMHA EDİLİDİ

Saldırının, Yemen'in Sada bölgesindeki Husiler tarafından yapıldığını aktaran Maliki, füzenin hava savunma sistemlerince imha edildiğini kaydetti.

İRAN'I SUÇLADILAR

Husilerin balistik füze saldırılarına devam etmesinin, "İran'ın Husilere yönelik silah ve füze desteğinin sürdüğü" anlamına geldiğini öne süren Maliki, "İran destekli Husilerin yaptığı bu düşmanca tavrın Birleşmiş Milletler'in 2216 ile 2231 sayılı kararlarının açık bir ihlali olduğunu ve başta Suudi Arabistan olmak üzere bölge güvenliğini tehdit ettiğini" ifade etti.

HUSİLER 2014'TEN BERİ BAŞKENTİ ELLERİNDE TUTUYOR

Yemen'de yönetimi devralmak isteyen Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, 2015'ten bu yana meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.

24 SAAT GEÇMEDEN YENİDEN DÜNYADA GÜNDEME OTURDULAR

Öte yandan cumartesi akşamı Suudi Arabistan Kraliyet Sarayı üzerinde uçan drone'un düşürülmesi sırasında gelen silah sesleri darbe söylentilerine neden olmuştu. Darbe söylentilerinin ardından gerçekleştirilen füze saldırısı 24 saat geçmeden Suudi Arabistan'ı yeniden dünya gündemine getirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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