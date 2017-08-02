Çin'de bir fabrikada korkunç bir kaza yaşandı. Fabrikadaki bir işçi önce elini, sonra da tüm vücudunu makineye kaptırdı. Vücudundaki kemiklerin neredeyse tamamı kırılarak ağır yaralanan talihsiz işçi apar topar hastaneye kaldırıldı.

VÜCUDUNDA KIRILMAYAN KEMİK KALMADI

İşçilerden biri, elini makineye kaptırdı. Silindir aksamı bir anda adamı döndürmeye başladı. Feci kazada talihsiz işçi, vücudundaki kemiklerin büyük kısmının kırılması sonucu ağır şekilde yaralandı. Yaralı, işçi arkadaşlarının çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: haberinburada