2007 yılından beri yazıları nedeniyle defalarca hakim karşısına çıkan Ahmet Şık son olarak yargılandığı Cumhuriyet davasında tutuklu bulunduğu 459 günün ardından tahliye edildi. Şık, Ergenekon davasında da 375 gün tutuklu kalmıştı.

İLK DAVA 2007 YILINDA AÇILDI

Hrant Dink suikastı sonrasında Nokta dergisinde yayımlanan "Asker İç Güvenlikten Elini Çekmeli" başlıklı röportaj ve "Hayata Dönüş" operasyonlarının yıl dönümünde Bayrampaşa Cezaevi'nin kadın koğuşunda sağ kurtulan Münevver Köz ile yapılan "Bayrampaşa'da O gün" başlıklı söyleşi nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinden yargılandı. 8 Mart 2007'de medyanın askerler tarafından fişlendiğinin iddia edildiği "Askerin medya notları!" başlıklı habere imza attı.

ERGENEKON KİTAPLARI

Radikal gazetesinden çalışma arkadaşı Ertuğrul Mavioğlu ile birlikte yazdığı Kontrgerilla ve Ergenekon'u Anlama Kılavuzu ve Ergenekon'da Kim Kimdir? kitaplarında "Ergenekon Soruşturması'nın gizliliğini ihlal ettiği" iddiasıyla üç yıl hapis istemiyle yargılandığı davadan 13 Mayıs 2011'de beraat etti.

"DOKUNAN YANAR"

3 Mart 2011 tarihinde, Ergenekon Soruşturması kapsamında evinde ve İstanbul Bilgi Üniversitesi'ndeki odasında yapılan arama sonrasında gözaltına alındı.

5 Mart günü tutuklanma talebiyle mahkemeye sevkedildi. 6 Mart 2011'de "Ergenekon terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanarak gazeteci Nedim Şener ile birlikte Metris Cezaevi'ne gönderildi.

"DOKUNAN YANAR"

Aynı soruşturmada Odatv muhabiri İklim Kaleli Bayraktar, Odatv Ankara Temsilcisi Mümtaz İdil, Odatv'nin Koordinatörü Doğan Yurdakul, gazeteci Müyesser Yıldız, gazeteci Sait Kılıç, Aydın Bıyıklı, Coşkun Musluk gözaltına alındı. Dava OdaTV davası olarak adlandırıldı.

375 GÜN SONRA TAHLİYE EDİLDİ

12 Mart 2012 tarihinde Nedim Şener'le birlikte tahliye oldu.

Basın özgürlüğü ödülü aldı

11 Nisan 2014 günü İstanbul 36. Sulh Ceza Mahkemesi, 11 Eylül 2013 akşamı Beyoğlu'ndaki eylemde görev yaparken polise "faşist" dediği iddiasıyla yargılanan gazeteci Ahmet Şık'ı beraat ettirdi.

2 Mayıs 2014'te Uluslararası medya çalışanlarının oluşturduğu UNESCO Guillermo Cano Dünya Basın Özgürlüğü Ödülü'nü aldı.

AİHM SÜRECİ

8 Temmuz 2014 AİHM, OdaTV davasından yargılanan ve 375 gün tutuklu kalan gazeteciler Ahmet Şık ve Nedim Şener'in "özgürlük ve güvenlik hakkı" ile "ifade özgürlüğünün" ihlal edildiğine karar verdi, Türkiye tazminata mahkum oldu.

Şık son olarak 2016 yılı Aralık ayında PKK ve FETÖ-PDY silahlı terör örgütlerinin propagandası niteliğindeki açıklamlalarının iki örgütün birbirinden farklı olması nedeniyle, çelişkili gibi görünse bile, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasındaki soruşturmalar ve kamuoyuna yansıyan bilgiler gözetildiğinde, dış destekli bu örgütlerin birbiri ile darbe sürecinde ve sonrasında koordineli olarak hareket ettiklerinin ortaya çıktığı, bu nedenle şüphelinin her iki örgütün de propagandası niteliğindeki açıklamaları nedeniyle tutuklandı.

834 GÜN HAPİS YATTI

Şık tutuklu yargılandığı davada 459 gün sonra serbest kaldı. Ahme Şık, Ergenekon davasında 375 ve Cumhuriyet davasında 459 olmak üzere toplamda 834 gün hapis yatmış oldu.

Kaynak: haberinburada