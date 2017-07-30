ÖNCE KAZA SONRA KAVGA! İKİ TARAFTAN 8 KİŞİ ISIRIKLA YARALANDI
Konya'da akıllara zarar bir kaza yaşandı. İlginç olan kaza değil sonrasıydı. Kazadan burnu kanamadan kurtulduklarına sevinmeden kavgaya tutuştular.
KAZADAN SONRA KAVGA ETMEYE BAŞLADILAR
Meram ilçesi Loras Mahallesi'nde bugün saat 21.00 sıralarında Ramazan Karabacak yönetimindeki 42 J 5643 plakalı otomobil ile Ahmet Altunçiçek yönetimindeki 42 HH 979 plakalı otomobil çarpıştı.
Maddi hasarlı kaza sonrası sürücüler arasında çıkan kavga, yakınlarının da katılmasıyla büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekibi sevk edildi. Polis, tarafları havaya ateş ederek ayırdı.
8 KİŞİ YARALANDI: BİRBİRLERİNİ ISIRMIŞLAR!
Her iki gruptan 8 kişi vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları darbelerle yaralandı. Bazı yaralıların sırtlarında diş izlerinin olduğu görüldü.
ÇEVİK KUVVET GENİŞ ÖNLEM ALDI
Yaralılar, ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Olayların daha fazla büyümemesi için Çevik Kuvvet ekipleri önlem aldı.
Kaynak: haberinburada
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