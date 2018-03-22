Sivas'ta kız isteme mevzusu yüzünden aralarında husumet bulunan ailenin yaşadığı evi av tüfeği ile basan saldırgan 3 kişiyi öldürdükten sonra bir bakkala girip baba-oğlu öldürdü. 6 yaşındaki torunları da katliama tanık oldu.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Fırat Yurdakul (28), telefonda küfürleştiği sevdiği kızın babası Tarık Esen (50) ile Esen'in babası İbrahim ve annesi Cennet'i pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olayın ardından köyde bakkal dükkanı işleten Celal Koray ile oğlu Taylan'ı da öldürüp otomobillerini gasp ederek kaçan Yurdakul, Kahramanmaraş'ta yakalandı. Esen ailesinin evindeki katliama tanık olan 6 yaşındaki Ceren Esen ise, korkup saklandığı odada köylüler tarafından bulundu.

HUSUMETLİ OLDUĞU AİLEDEN 3 KİŞİYİ KATLETTİ

Olay, dün gece yarısı ilçeye bağlı Ortaköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Fırat Yurdakul, aralarında husumet olduğu iddia edilen İbrahim Esen, eşi Cennet Esen ve Tarık Esen'i yanında getirdiği otomatik av tüfeğiyle kurşunlayarak öldürdü.

BAKKAL VE OĞLUNU ÖLDÜRÜP ARACI GASP ETTİ

Aynı aileden 3 kişiyi katleden Fırat Yurdakul, mahalle bulunan mahalle bakalı Celal Kolar'ın işyerine gelerek alkol istedi. Celal Kolar, Fırat Yurdakul'un taleplerini geri çevirerek işyerinden çıkmasını istedi. Bunun üzerine Fırat Yurdakul yanında bulunan tüfekle Celal Kolar ve oğlu Taylan Kolar'a kuşun yağdırdı. Celal Kolar ve oğlu Taylan Kolar'da aldığı kurşun yarasıyla olay yerinde hayatını kaybederken Fırat Yurdakul, bakkala ait 58 SC 782 plakalı otomobilinin bagajını alkol şişeleriyle doldurdu.

OLAYA ŞAHİT OLAN KÜÇÜK CENNET SAKLANIRKEN BULUNDU

Silah sesleri üzerine Esen ailesinin evi ile dükkana giden köylüler, cesetlerle karşılaşıp, jandarmaya haber verdi. Köylüler, Esen çiftinin torunları 6 yaşındaki Cennet Esen'i ise evde saklanırken buldu. Olaya şahit olan küçük kızın, silah sesleri üzerine korkup, kaçarak başka bir odaya girip, saklandığı ortaya çıktı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenazeler, önce Şarkışla Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı, ardından da otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderildi.

KAHRAMANMARAŞ'TA YAKALANDI, SUÇ ALETİ BAGAJDA BULUNDU

Bakkalın kasasında bulunan nakit parayı da gasp eden cani, otomobille yola çıktı. Kayseri üzerinden Kahramanmaraş'a gelen katil zanlısı, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Nöbetçi Müdürü Sebahattin Poçulu'nun yönettiği operasyonla çevre yolunda otomobilin lastiklerine ateş edilerek durduruldu. Gözaltına alınan katil zanlısı ekip aracına konurken, polis ekipleri tarafından otomobilde yapılan aramada suç aleti tüfek bagajda bulundu.

"SEVDİĞİM İÇİN YAPTIM, 30 SENE YATAR ÇIKAR GENE SEVERİM"

Gözaltına alınan katil zanlısı Furat Yurdakul ekip aracına konurken İHA muhabirine, "Sevdiğim için yaptım. Çok seviyorum. Benim kıymetimi bilmeseler de ben seviyorum. 30 sene yatar çıkar gene severim. İster beklesin ister beklemesin. Ben seviyorum" dedi.

Katil zanlısı Necip Fazıl Şehir Hastanesinde alınan sağlık raporunun ardından Sivas'a gönderilmek üzere jandarma ekiplerine teslim edildi.

BAKKALI, ALACAĞINI İSTEYİNCE ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

Fırat Yurdakul, Celal Koray ile oğlu Taylan Koray'ı ise bakkala gidip içki istediğini, 'Senin eski borcun da var' deyince baba oğulunu öldürdüğünü iddia etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Fırat Yurdakul'un Sivas'a gönderilmek üzere, jandarmaya teslim edildiği belirtildi.

KIZIN BABASI, ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Ortaköy Muhtarı Nazım Sayılgan, öldürülen Tarık Esen'in iki gün önce kendisini aradığını belirterek, "Beni aradığında Fırat ile arasında bir husumet olduğunu, büyük olaylar çıkacağını söylemişti. Sanırım kızını istemiş. Bunlar da olmaz demiş. Olmayınca da savcılığa şikayette bulunacağını söyledi. Benden yardım istedi. Ben de yardımcı oldum. Şarkışla merkeze, avukata gittik. Avukatla görüştük. Tarık Esen karakol ve savcılığa şikayetini bildirmiş. Ondan sonra da köye gelmiş. Geldikten sonra bu olay yaşanmış. Fırat köyde yaşamıyordu. Bu sene geldi. Fırat öldürdüğü Taylan Koral'ın arkadaşıydı. Gelip onlardan da arabayı istemiş" dedi.

Kaynak: haberinburada