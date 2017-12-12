Önce Sevgilisiyle Arkadaşı Tecavüz Etti, Sonra Da Yardım İstediği Şoför!
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Önce Sevgilisiyle Arkadaşı Tecavüz Etti, Sonra da Yardım İstediği Şoför!

ÖNCE SEVGİLİSİYLE ARKADAŞI TECAVÜZ ETTİ, SONRA DA YARDIM İSTEDİĞİ ŞOFÖR!

Kanseri yenen 15 yaşındaki kız, buluşmaya gittiği sevgilisinin ve arkadaşının tecavüzüne uğradı. Onlar kaçtıktan sonra da yardım istediği şoför, kıza tecavüz edip yol kenarına attı.

Tarih : 12 Aralık 2017, 03:30
Puan Ver : Önce Sevgilisiyle Arkadaşı Tecavüz Etti, Sonra Da Yardım İstediği Şoför!(8/10)4

İğrenç olay, Hindistan'da meydana geldi. 15 yaşındaki kıza, önce sevgilisi ve arkadaşı tecavüz etti sonra da yardım istediği şoför.

KISA SÜRE ÖNCE KAN KANSERİNİ YENMİŞTİ

Hindistan'nın Uttar Pradesh şehrinde yaşayan 15 yaşındaki kız, kısa bir süre önce kan kanserini yendi. Geçen hafta sonu erkek arkadaşı ile buluşmaya gitti. Daha sonra erkek arkadaşının arkadaşı da onlara katıldı.

SEVGİLİSİ İLE ARKADAŞI ORMANLIK ALANDA KIZA TECAVÜZ ETTİ

Genç kızla aynı yaştaki iki saldırgan, genç kızı ormanlık alana götürüp tecavüz etti. Tecavüzcüler kaçtıktan sonra genç kız, korkudan ve yorgunluktan bitap düşmüş bir şekilde yol kenarına gelip, yoldan geçen bir arabayı durdurdu.

YARDIM İSTEDİĞİ ŞOFÖR DE TECAVÜZ ETTİ

Kendisini eve götürmesi için yardım istedi. 45 yaşındaki şoför, yardım edeceğini söyleyip kızı tenha bir yere götürüp tecavüz etti, sonra da yol kenarına attı.

TECAVÜZCÜ İKİ GENÇ YAKALANDI, SAPIK ŞOFÖR ARANIYOR

Genç kız, yaklaşık iki kilometre yürüyerek evine ulaşmayı başardı. Genç kızın babası, kızı polise götürdükten sonra kıza tecavüz eden erkek arkadaşı ve diğer arkadaşı tutuklanırken şoförün yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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