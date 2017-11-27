ÖNCE TECAVÜZ ETTİ, BU SIRADA ÇEKTİĞİ FOTOĞRAFLARLA BİR AY ŞANTAJ YAPTI
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, bir kadına önce tecavüz eden, bu sırada çektiği fotoğraflarla da şantaj yapan saldırgan tutuklandı.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, bir kadına tecavüz ettiği ve şantaj yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
TECAVÜZDEN BİR AY SONRA ŞİKAYETÇİ OLDU
Alınan bilgiye göre, ilçede ikamet eden M.K. (35), bir ay önce U.G'nin (49) tecavüzüne uğradığını ve o sırada çekilen fotoğraflarla kendisine şantaj yapıldığını öne sürerek, şikayetçi oldu.
EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI
Şikayet üzerine soruşturma başlatan cumhuriyet savcılığı, U.G. hakkında yakalama kararı çıkardı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de şüpheliyi evinde gözaltına aldı.
U.G'nin evinde yapılan aramalarda, kuru sıkı tabanca, 8 av tüfeği ve bu silahlara ait fişekler ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: haberinburada
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