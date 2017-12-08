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Önce Yıkıldı, Sonra Sevindi! Herkes Kaçarken Alevlerin Ortasında Tavşanı Bekledi

ÖNCE YIKILDI, SONRA SEVİNDİ! HERKES KAÇARKEN ALEVLERİN ORTASINDA TAVŞANI BEKLEDİ

Vatandaşlar, ABD'nin California eyaletini esir alan orman yangınından kaçmak için şehri terk ederken genç bir adamın sevimli bir tavşanı alevlerden kurtarmak için gösterdiği çaba paylaşım rekorları kırdı.

Tarih : 08 Aralık 2017, 22:00
Puan Ver : Önce Yıkıldı, Sonra Sevindi! Herkes Kaçarken Alevlerin Ortasında Tavşanı Bekledi(5/10)1

ABD'nin California eyaletinde günlerdir süren ve bir türlü kontrol altına alınamayan yangından korkunç kareler gelmeye devam ederken dün çekilen bir video adeta bir insanlık dersi niteliğindeydi.

TÜM ÜLKE HAYRAN KALDI

Korkup alevlere teslim olmuş ormana dalan bir tavşanı gören vatandaş önce yıkıldı, sonra tavşan geri dönünde onu kucaklayıp tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı. Genç adamın kendi canını hiç sayarak tavşanı kurtamaya çalıştığı o anlar sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Pek çok ünlü isim de videoyu beğendi ve paylaştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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