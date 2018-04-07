ÖNCEKİ GÜN YANAN TAKSİM İLKYARDIM HASTANESİ'Nİ YİNE DUMANLAR SARDI
Dış cephesi tamamen yanan Taksim İlkyardım Hastanesi'nin üçüncü kat penceresinden bir anda dumanlar yükseldi. Hemen müdahale eden itfaiye dumanların nedeni ile ilgili açıklama yapmadı.
Önceki gün yanan Gaziosmanpaşa'daki Taksim İlkyardım Hastanesi'nden yine dumanlar yükseldi. Yanan bölümün üçüncü kat penceresinden bir anda dumanlar yükseldi. Kısa süreli dumanın ardından itfaiye ekibi gelerek incelemede bulundu.
NEDEN ÇIKTIĞI AÇIKLANMADI
Hastanenin özel güvenlik görevlilerinin dumanın çıktığı yere giderek müdahale ettiği öğrenildi. Kısa süre sonra itfaiye ekibi hastaneye geldi. Merdiven aracıyla dumanın çıktığı kata çıkan itfaiye ekibi inceleme yaptı. Dumanın çıkış nedeniyle ilgili bilgi verilmedi.
Kaynak: haberinburada
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