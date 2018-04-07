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Önceki Gün Yanan Taksim İlkyardım Hastanesi'ni Yine Dumanlar Sardı

ÖNCEKİ GÜN YANAN TAKSİM İLKYARDIM HASTANESİ'Nİ YİNE DUMANLAR SARDI

Dış cephesi tamamen yanan Taksim İlkyardım Hastanesi'nin üçüncü kat penceresinden bir anda dumanlar yükseldi. Hemen müdahale eden itfaiye dumanların nedeni ile ilgili açıklama yapmadı.

Tarih : 07 Nisan 2018, 15:20
Puan Ver : Önceki Gün Yanan Taksim İlkyardım Hastanesi'ni Yine Dumanlar Sardı(6/10)2

Önceki gün yanan Gaziosmanpaşa'daki Taksim İlkyardım Hastanesi'nden yine dumanlar yükseldi. Yanan bölümün üçüncü kat penceresinden bir anda dumanlar yükseldi. Kısa süreli dumanın ardından itfaiye ekibi gelerek incelemede bulundu.

NEDEN ÇIKTIĞI AÇIKLANMADI

Hastanenin özel güvenlik görevlilerinin dumanın çıktığı yere giderek müdahale ettiği öğrenildi. Kısa süre sonra itfaiye ekibi hastaneye geldi. Merdiven aracıyla dumanın çıktığı kata çıkan itfaiye ekibi inceleme yaptı. Dumanın çıkış nedeniyle ilgili bilgi verilmedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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