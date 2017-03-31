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önder: pazartesi günü bekir bozdağ ile görüşeceğiz

ÖNDER: PAZARTESİ GÜNÜ BEKİR BOZDAĞ İLE GÖRÜŞECEĞİZ

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, "Adalet Bakanı, ısrarlı randevularımıza yanıt verdi. Pazartesi günü ben ve Pervin Buldan kendisiyle görüşeceğiz" dedi.

Tarih : 31 Mart 2017, 11:39
Puan Ver : Önder: Pazartesi Günü Bekir Bozdağ İle Görüşeceğiz(6/10)4


HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, "Adalet Bakanı, ısrarlı randevularımıza yanıt verdi. Pazartesi günü ben ve Pervin Buldan kendisiyle görüşeceğiz" dedi.



 



kaynak:t24



 





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