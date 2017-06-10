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oneplus 5 ne zaman tanıtılacak?

ONEPLUS 5 NE ZAMAN TANITILACAK?

OnePlus bugün yayınladığı açıklamayla yeni amiral gemisi OnePlus 5'i ne zaman tanıtacağını duyurdu. Şirketin yeni amiral gemisi çok yakında satışa çıkacak.

Tarih : 10 Haziran 2017, 09:10
Puan Ver : Oneplus 5 Ne Zaman Tanıtılacak?(9/10)6


OnePlus bugün yayınladığı açıklamayla yeni amiral gemisi OnePlus 5'i ne zaman tanıtacağını duyurdu. Şirketin yeni amiral gemisi çok yakında satışa çıkacak.



Bildiğiniz gibi OnePlus çok yakında yeni amiral gemisini satışa çıkarmaya hazırlanıyor. OnePlus 5 adını taşıyan telefon son haftalarda sık sık karşımıza çıktı. Gelen söylentiler ve sızıntılar sayesinde telefonun özellikleri hakkında birçok detay ortaya çıktı. Tüm bu sızıntıların ve söylentilerin ardından OnePlus nihayet telefonu resmen tanıtmaya hazır.



Çinli telefon üreticisi bugün yayınladığı davetiye ile OnePlus 5'in resmi olarak tanıtılacağı tarihi açıkladı. Şirket yeni amiral gemisini 20 Haziran'da düzenleyeceği etkinlikle resmen tanıtacak. Bu etkinlik OnePlus'ın internet sitesinde de canlı olarak yayınlanacak. OnePlus telefonun tanıtılacağı bu ana etkinliğin ardından farklı şehirlerde de bazı etkinlikler düzenleyecek. Böylece telefon Çin dışında da görülmüş olacak.



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