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oneplus 5 seramik gövdeyle gelebilir!

ONEPLUS 5 SERAMİK GÖVDEYLE GELEBİLİR!

Çinli OnePlus firmasının 2017 yılında duyuracağı amiral gemisi seramik gövdeye sahip olabilir.

Tarih : 09 Aralık 2016, 10:50
Puan Ver : Oneplus 5 Seramik Gövdeyle Gelebilir!(10/10)8


 



Çinli OnePlus firmasının 2017 yılında duyuracağı amiral gemisi seramik gövdeye sahip olabilir.



 



Kısa bir süre önce 3T modeliyle karşımıza çıkan OnePlus, 2016 yılını şimdiden kapattı. Firma 2017 yılına kadar yeni bir akıllı telefon duyurmayacak. Ancak 2017 yılında duyuracağı amiral gemisi hakkında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.



OnePlus 5 seramik gövdeyle gelebilir!



Son yıllarda mobil cihazlarda sıkça görmeye başladığımız seramik gövde, OnePlus firması tarafından da daha önce denenmişti. Yine bu yıl içerisinde sınırlı sayıda üretilen bir OnePlus X modelinde seramik gövdeyi görmüştük. OnePlus şimdi ise seri üretimde seramik gövdeyle karşımıza çıkacak.



Firma, OnePlus 4 ismini kullanmak yerine direkt olarak OnePlus 5 ismini tercih edecek. 2017 yılının amiral gemilerinden biri olarak beklenen modelin seramik gövde dışındaki teknik detayları da dikkat çekici.



Eğer iddialar doğruysa OnePlus 5 modeli, 2017 yılının ikinci çeyreğinde duyurulacak ve tüketicilerle buluşacak. Cihazda 5.5 inç büyüklükte Quad HD (1440 x 2560 piksel) çözünürlüğe sahip bir ekran bekleniyor. AMOLED panel kullanarak olan bu ekranın altında ise Qualcomm Snapdragon 835 yongası kullanılacak. Snapdragon 835 yongasına 6 GB RAM eşlik edecek. Cihazla ilgili detaylar şimdilik bu kadarla sınırlı.



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Etiketler: Oneplus  5  Seramik  Gövdeyle  Gelebilir    haber

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