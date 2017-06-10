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oneplus 5'in yeni görüntüleri sızdırıldı

ONEPLUS 5'İN YENİ GÖRÜNTÜLERİ SIZDIRILDI

20 Haziran'da resmen tanıtılacak OnePlus 5'i net bir şekilde gösteren görüntüler sızdırıldı. Telefonun tasarımı iPhone 7 Plus'a fazlasıyla benziyor.

Tarih : 10 Haziran 2017, 09:17
Puan Ver : Oneplus 5'in Yeni Görüntüleri Sızdırıldı(7/10)5


20 Haziran'da resmen tanıtılacak OnePlus 5'i net bir şekilde gösteren görüntüler sızdırıldı. Telefonun tasarımı iPhone 7 Plus'a fazlasıyla benziyor.



Bildiğiniz gibi Çinli telefon üreticisi OnePlus, her yıl büyük şirketlerin amiral gemilerine rakip olacak bir telefon çıkarıyor. Şirketin telefonları genelde Apple'ın en son çıkardığı iPhone ile benzerlikler taşıyor. OnePlus, Apple'ı taklit etme adetini bu yıl da bırakmadı. OnePlus 5'in sızdırılan yeni görüntüleri, iPhone 7 Plus'a oldukça benzer bir telefonun bizleri beklediğini gösteriyor.



Telefonun sızdırılan bu görüntüleri iPhone 7 Plus'a o kadar çok benziyor ki ilk sızdırıldığında sahte olabileceği düşünüldü. Ancak akşam saatlerinde Android Police ikinci bir resim daha yayınladı. Telefona ait farklı bir görüntüde de aynı tasarımın görülmesi, OnePlus 5'in gerçekten de iPhone 7 Plus'a oldukça benzer bir tasarıma sahip olacağını kanıtladı.



Bildiğiniz gibi OnePlus bugün bir açıklama yayınladı ve yeni amiral gemisini 20 Haziran'da düzenleyeceği etkinlikle resmen tanıtacağını duyurdu.



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