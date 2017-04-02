

Çin'in önemli akıllı telefon üreticilerinden biri olan OnePlus, geçtiğimiz sene satışa sunduğu OnePlus 3T ile tüm dikkatleri üzerine çekmişti. 3T'nin en önemli özelliklerinden birisi de Dash Charge teknolojisiydi.



OnePlus'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı bu hızlı şarj teknolojisi ile 3500 mAh gücünde bir bataryaya sahip olan telefonu yarım saat gibi kısa bir sürede tam şarj etmek mümkündü. Tabi ki OnePlus, tüm üreticilerin yapacağı gibi bu konuda bencil bir yaklaşım sergileyerek, bu teknolojiyi sadece kendi telefon modelleri için hayata geçirdi.



Geçtiğimiz gün firma tarafından atılan bir tweet ise kafaları karıştırdı. Atılan tweette kullanılan görsele aşağıdan göz atabilirsiniz.



Dash Chargeile şimdi neyi şarj edelim diye sorulan tweet aslında yeni tanıtılacak bir ürünün habercisi. Fakat görselde yer alan objelere baktığımızda, hiç birisinin akla mantığa uygun olmadığını görüyoruz. Bu durum şirkete yakın kaynaklar tarafından, yeni bir powerbank'in duyurulacağına işaret olarak yorumlandı. Tabi ki yine de konu hakkında şimdilik net bir bilgi yok.



Öte yandan, bazı kesimler bunun Çinli üreticinin 1 Nisan şakası olabileceğini söylese de, Çin'deki zaman farkından ötürü ortaya bir anlamsızlık bulunuyor. Ayrıca, OnePlus bünysindeki bazı yöneticiler de yeni cihazın duyurusunu doğrulamış durumda. Büyük bir ihtimalle Çinli üretici olası bir 1 Nisan şakası yapacak olsaydı, firmanın önemli bir kadrosunu buna dahil etmezdi. Tabi ki yine de bekleyip göreceğiz.