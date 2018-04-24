Sosyete kasabı Nusret, yayınladığı bu fotoğrafa, "23 Nisan kutlu olsun. Bu benim ilkokul resmim hayatımda sadece 6 yıl okumuşluğum var. Neden farklı renk derseniz çünkü yoktu" notunu düştü.

Nusret bir röportajında şunları söylemişti:

"ET BENİM TUTKUM OLDU"

"Annem-babam okuma-yazma bilmiyor. Maddi yetersizliklerden dolayı ben de okuyamamışım. Altıncı sınıf terk. Ama demek ki bir şeyler de varmış ki bende, su satarak, ayakkabı boyayarak iş hayatına atılmışım, 14 yaşında kasaba girmişim. Çırak olarak. Et benim tutkum oldu."

Kaynak: haberinburada