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Önlüğe dikkat! Nusret'ten yürek burkan 23 Nisan paylaşımı

ÖNLÜĞE DİKKAT! NUSRET'TEN YÜREK BURKAN 23 NİSAN PAYLAŞIMI

Sosyete kasabı Nusret, 23 Nisan nedeniyle paylaştığı ilkokul fotoğrafında önlüğünün farklı olmasını, "Neden farklı renk derseniz çünkü yoktu" diyerek açıkladı.

Tarih : 24 Nisan 2018, 01:20
Puan Ver : Önlüğe Dikkat! Nusret'ten Yürek Burkan 23 Nisan Paylaşımı(10/10)6

Sosyete kasabı Nusret, yayınladığı bu fotoğrafa, "23 Nisan kutlu olsun. Bu benim ilkokul resmim hayatımda sadece 6 yıl okumuşluğum var. Neden farklı renk derseniz çünkü yoktu" notunu düştü.

Nusret bir röportajında şunları söylemişti:

"ET BENİM TUTKUM OLDU"

"Annem-babam okuma-yazma bilmiyor. Maddi yetersizliklerden dolayı ben de okuyamamışım. Altıncı sınıf terk. Ama demek ki bir şeyler de varmış ki bende, su satarak, ayakkabı boyayarak iş hayatına atılmışım, 14 yaşında kasaba girmişim. Çırak olarak. Et benim tutkum oldu."





 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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