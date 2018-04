Ünlü oyuncu ve sunucu Onur Büyüktopçular, yeni yaşını yakın dostlarıyla kutladı. Oyuncunun doğum gününde paylaştığı "Rehberim olmadı bu hayatta" not ise sevenlerini üzdü.

Oyuncu ve program sunucusu Onur Büyüktopçu, yeni yaşını önceki akşam Beyoğlu'nda bulunan bir mekanda kutladı.

YAKIN DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

36 yaşına giren Büyüktopçu'yu bu özel gecede Nergis Kumbasar, Yeşim Salkım, Sinem Öztürk ve eşi Mustafa Uslu, Selin Ciğerci, Ekin Mert Daymaz, Yusuf Çim, Anıl Tetik, Esra Erol gibi birçok ünlü isim de yalnız bırakmadı.

"ÇOK GÜZEL SESİ VAR"

Geçtiğimiz günlerde Yeşim Salkım'ın bir sahnesine konuk olan Onur Büyüktopçu, "Deli Mavi" şarkısında Salkım'a eşlik etmişti. Salkım, "Birlikte düet yaptık. Çok güzel bir sesi var. Biraz eğitimli olsa başarılı olur" dedi.

PARTİYE EL ELE GELDİLER

Instagram fenomeni ve Dj Selin Ciğerci doğum günü partisine nişanlısı Gökhan Çıra, el ele geldi. Birlikte objektiflere poz veren ikili, "Çok mutluyuz" dedi.

"BÜYÜDÜM, REHBERİM OLMADI BU YOLCULUKTA"

Oyuncu, sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşarak altını şu notu düştü:

Büyüdüm. Rehberim olmadı bu yolculukta.. Sadece hissettim,durmadım,durmadan yürüdüm. Ne çok şey biriktirdim,ne çok an. Yaşadığım her şeye şükrettim, Sorgulamadım. Başına buyruk oldum ama inatlaşmadım da hayatla. Dedim kendi kendime vardır bir bildiği. Bir bilene de sormadım. Neden diye. Bildim her sabah doğan güneşi. Geceyi de sevdim, ötekileştirmedim. Gece benim gündüz de. Şimdi rüzgarla sarmaş dolaş olma zamanı. Çok şükür anıma, teşekkür ederim hayata...

İşte doğum günü partisinden kareler...

