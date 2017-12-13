Onur Kıvrak'ın Yokluğunda Kaptan Jose Sosa
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Onur Kıvrak'ın Yokluğunda Kaptan Jose Sosa

ONUR KIVRAK'IN YOKLUĞUNDA KAPTAN JOSE SOSA

Trabzonspor'da BB Erzurumspor'la oynadığı Türkiye Kupası rövanş maçında Onur Kıvrak'ın yokluğunda kaptanlığı Jose Sosa üstlendi.

Tarih : 13 Aralık 2017, 03:50
Puan Ver : Onur Kıvrak'ın Yokluğunda Kaptan Jose Sosa(7/10)3

Trabzonspor, ilk maçta 4-0 mağlup ettiği BB Erzurumspor'u Akyazı Şenol Güneş Stadı'nda konuk ediyor.

TAKIMDAN AYRILACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Bordo mavililerin teknik direktörü Rıza Çalımbay, sahaya ilk maçtaki avantajlı skorun etkisiyle alternatif bir kadroyla çıktı. Çalımbay'ın sahaya sürdüğü 11'de kaptan ise takımdan ayrılacağı iddia edilen Jose Sosa oldu.

ÇALIMBAY'DAN HEM SOSA'YA HEM BASINA MESAJ

Rıza Çalımbay'ın Jose Sosa'yı kaptan olarak sahaya sürmesi hem oyuncuya hem de basına bir mesaj olarak yorumlandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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