ONUR KIVRAK'TAN BÜYÜK FEDAKARLIK! SAKAT SAKAT OYNADI
Trabzonspor'un tecrübeli file bekçisi Onur Kıvrak, Osmanlıspor ile oynanan müthiş maçın son 6 dakikasını oyuncu değişikliği hakkı dolduğu için sakat sakat oynamak zorunda kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Osmanlıspor ile 3-3 berabere kaldı.
ONUR KIVRAK OYUNA DEVAM ETMEK İSTEDİ
Mücadelenin ikinci yarısının son bölümünde ise Onur Kıvrak, daha önce ameliyat geçirdiği dizinden sakatlık yaşadı. Bordo-mavili takımın oyuncu değişiklik hakkının dolmasından dolayı tecrübeli eldiven oyuna devam etmek istedi. Sağlık ekibinin bandaj yapmasının ardından oyuna zor da olsa devam eden Onur Kıvrak'ın acı çektiği kameralara yansıdı. Mücadelenin son düdüğün ardından ise Onur Kıvrak, sedye ile soyunma odasına götürüldü.
beIN Sports'un haberine göre ise; Onur Kıvrak'ın ameliyat geçirdiği dizinde esneme olduğu ifade edildi.
Kaynak: haberinburada
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