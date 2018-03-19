ONUR, TUBA'YI UNUTTURACAK GÜZELLE İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
Tuba Büyüküstün, Onur Saylak'tan ayrılır ayrılmaz Umut Evirgen ile yeni bir aşka yelken açmıştı. 1 yıl sonra Saylak da aradığı aşkı buldu.
Cansu Dere ve Haluk Bilginer'in başrolünde yer aldığı 'Şahsiyet' dizisi önceki gün yayınlandı. Dizi oyuncuları ve set ekibi ilk bölümü Ortaköy Feriye'de beraber izledi. Dizinin yönetmeni Onur Saylak geceye sevgilisi Gözde Yılmaz ile katıldı.
EL ELE POZ VERDİ
Tuba Büyüküstün'den geçen yıl boşanan Saylak, yeni aşkıyla objektiflere el ele poz verdi. Haluk Bilginer, puhutv'de yayınlanan dizi için "Gelecek artık internette. 170 dakika dizi mi olur" dedi.
İşte Onur Saylak ve sevgilisi:
Kaynak: haberinburada
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