Fransız PSA Grubuna satış aşamasında olan otomobil üreticisi Opel'in CEO'su Karl-Thomas Neumann'ın istifa edeceğine yönelik iddialar gerçek oldu. Neumann resmi olarak istifasını açıklarken, yerine Michael Lohscheller atandı



Otomobil üreticisi Opel'in yeni Üst Yöneticisi (CEO) Michael Lohscheller oldu.



Opel'den yapılan açıklamada, şirket CEO'su Karl-Thomas Neumann'ın Opel Yönetim Kurulu ve CEO görevlerinden istifa ettiği ve yerine daha önce şirkette Finans Direktörü (CFO) görevini yürüten Lohscheller'in atandığı bildirildi.



Şirkette Eylül 2012'den bu yana CFO görevini yürüten Lohscheller'in Denetleme Kurulu tarafından oy birliğiyle CEO seçildiği aktarıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Neumann, "Opel/Vauxhall ekibiyle PSA'ya geçişte devam etmemek zor bir kişisel karardı. Şimdiye kadar yaptığımız her şey için ekiple gurur duyuyorum ve şüphesiz ki PSA'ya geçmenin gelecekte Opel / Vauxhall'ı daha güçlü ve daha başarılı bir şirket yapacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.







kaynak:habertürk