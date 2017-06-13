OPEL'İN CEO'SU KARL-THOMAS NEUMANN İSTİFA ETTİ
Fransız PSA Grubuna satış aşamasında olan otomobil üreticisi Opel'in CEO'su Karl-Thomas Neumann'ın istifa edeceğine yönelik iddialar gerçek oldu. Neumann resmi olarak istifasını açıklarken, yerine Michael Lohscheller atandı
Otomobil üreticisi Opel'in yeni Üst Yöneticisi (CEO) Michael Lohscheller oldu.
Opel'den yapılan açıklamada, şirket CEO'su Karl-Thomas Neumann'ın Opel Yönetim Kurulu ve CEO görevlerinden istifa ettiği ve yerine daha önce şirkette Finans Direktörü (CFO) görevini yürüten Lohscheller'in atandığı bildirildi.
Şirkette Eylül 2012'den bu yana CFO görevini yürüten Lohscheller'in Denetleme Kurulu tarafından oy birliğiyle CEO seçildiği aktarıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Neumann, "Opel/Vauxhall ekibiyle PSA'ya geçişte devam etmemek zor bir kişisel karardı. Şimdiye kadar yaptığımız her şey için ekiple gurur duyuyorum ve şüphesiz ki PSA'ya geçmenin gelecekte Opel / Vauxhall'ı daha güçlü ve daha başarılı bir şirket yapacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.
kaynak:habertürk
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar