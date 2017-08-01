Otomobil üreticisi Opel'in, Opel ve Vauxhall markaları ile birlikte Fransız Peugeot Societe Anonyme (PSA) Grubu'na satışı tamamlandı.

Opel, Fransız Peugeot Societe Anonyme (PSA) Grubu'na satıldı. Opel ve PSA Grubu'nun ortak açıklamasında, bünyesinde Almanya'da üretilen Opel ve İngiltere'de üretilen modeli Vauxhall markalarını bulunduran Opel'in, Fransız PSA Grubu'na satışının tamamlandığı kaydedildi.

ÇALIŞANLARIN KARAR VERME HAKLARI DEĞİŞMEYECEK

İki otomobil devi satışı gerçekleştirirken çalışanları unutmadı. İki markadan gelen açıklamada, daha önce mart ayındaki sözleşmede güvence verildiği gibi, tüm çalışanların karar verme haklarının değişmeyeceği ifade edildi.

YENİ PLAN 100 GÜN İÇİNDE SUNULACAK

Opel ve Vauxhall yönetim ekibinin 100 gün içinde geleceğe yönelik bir plan sunacağı ifade edilen açıklamada, "Opel / Vauxhall ve PSA Grubu, gelecekte General Motors (GM) ile çalışmaya devam edecek. Opel tesisleri GM markaları Buick ve Holden için araçlar üretmeye devam edecek." denildi.

"GERÇEK BİR ŞAMPİYONUN DOĞMASINA ŞAHİTLİK EDİYORUZ"

PSA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Tavares konuya ilişkin açıklamasında, "Bugün gerçek bir Avrupa şampiyonunun doğumuna tanıklık ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Opel ve Vauxhall'ın karlılığa dönmesine yardımcı olacaklarını ve yeni endüstri kriterlerini bir araya getirmeyi hedeflediklerini dile getiren Tavares, "Bu ikonik markaların gücünü ve mevcut yeteneklerinin büyük potansiyelini açığa çıkaracağız." ifadesini kullandı.

"OPEL ALMAN, VAUXHALL DA İNGİLİZ KALACAK"

Opel'in Alman ve Vauxhall'ın da İngiliz olarak kalmaya devam edeceğini belirten Tavares, bu markaların PSA bünyesindeki mevcut Peugeot, Citroen ve DS portföyü ile mükemmel uyum sağlayacağını dile getirdi.

"BU TARİHİ BİR GÜN"

Opel Üst Yöneticisi (CEO) Michael Lohscheller ise tarihi bir gün yaşadıklarını belirterek, "PSA Grubu'na katılmaktan gurur duyuyoruz ve şimdi General Motors ile 88 yıldan sonra tarihimizde yeni bir bölüm açıyoruz. Almanya'da üretilen bir teknolojiyi herkesin kullanımına sunma yolumuza devam edeceğiz. Güçlü yanlarımızın birleşimi, Opel ve Vauxhall'ı karlı ve kendi kendini finanse eden bir işletmeye dönüştürmemizi sağlayacak." diye konuştu.

Avrupa'da yüzde 17'lik pazar payına sahip plan PSA Grubu'nun yaklaşık 2,2 milyar avroluk söz konusu satın alma işleminin ardından Avrupa'nın en önemli ikinci otomobil üretici olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: haberinburada