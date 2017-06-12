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opel`in zirvesinde istifa iddiası!

OPEL`İN ZİRVESİNDE İSTİFA İDDİASI!

General Motors`un Avrupa kolu Opel`in Ceo`su Karl-Thomas Neumann`ın istifa etmeye hazırlandığı iddia edildi. Neumannn`ın istifası GM`in Opel`i Fransız PSA Grup`a satma kararı ile ilgili.

Tarih : 12 Haziran 2017, 10:07
Puan Ver : Opel`in Zirvesinde İstifa İddiası!(8/10)5


Neumann, Opel'in PSA'ya satışını doğru bir stratejik adım olarak görürken, PSA'nın elektrikli otomobillerin gittikçe artan önemini hafife aldığından endişe ediyor.



Alman Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung'un kaynaklara dayandırdığı haberine göre Neumann, Opel yönetimini istifası hakkında 22 Haziran'da yapılacak olan toplantıda bilgilendirmeyi planlıyor. Ancak Neumann, GM Opel'in PSA'ya satışını tamamlayıncaya kadar yönetim kurulunda kalmak istiyor.



 



kaynak:milliyet








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