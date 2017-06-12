

Neumann, Opel'in PSA'ya satışını doğru bir stratejik adım olarak görürken, PSA'nın elektrikli otomobillerin gittikçe artan önemini hafife aldığından endişe ediyor.







Alman Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung'un kaynaklara dayandırdığı haberine göre Neumann, Opel yönetimini istifası hakkında 22 Haziran'da yapılacak olan toplantıda bilgilendirmeyi planlıyor. Ancak Neumann, GM Opel'in PSA'ya satışını tamamlayıncaya kadar yönetim kurulunda kalmak istiyor.







kaynak:milliyet