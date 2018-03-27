OPERASYON BAŞLADI, DRONE'LAR HAVALANDI! CEPHEDEN EN SICAK GÖRÜNTÜLER
Terör örgütü YPG/PKK'nın iki yıl önce Afrin'den yayılarak işgal ettiği Tel Rıfat ilçesi havadan görüntülendi.
DEV ÇUKURLAR KAZMIŞLAR
AA'nın drone ile kaydettiği görüntülerde, ilçe merkezini çevreleyen geniş tarım arazilerine dev çukurlar kazıldığı göze çarpıyor.
Yine kent merkezinin etrafına uzun ince savunma mevzileri kazıldığı ve bunların bir alanda birleştiği görülüyor.
TEK KATLI YAPILAR DİKKAT ÇEKTİ
Merkezde bulunan ve ilçeye ismini veren Rıfat Tepesi'nin de yansıdığı görüntülerde kent merkezinde pek sivil hareketliliğin olmaması dikkati çekiyor.
Videoda, merkeze yaklaşık 5 kilometre mesafede, teröristlerin toplanma noktası olarak kullandığı dikdörtgen bir arazide, tek katlı yapılar ve araçlar görülüyor.
Kaynak: haberinburada
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