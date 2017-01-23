Çinli telefon üreticisi Oppo'nun uzun süredir gündemde olan yeni amiral gemisi Oppo Find 9'un yeni görüntüleri sızdırıldı. İnce çerçevesi ile dikkat çeken telefonun bu yıl çıkması bekleniyor.



Çinli telefon üreticisi Oppo'nun uzun süredir gündemde olan yeni amiral gemisi Oppo Find 9'un yeni görüntüleri sızdırıldı. İnce çerçevesi ile dikkat çeken telefonun bu yıl çıkması bekleniyor.



Oppo Çin'in en büyük telefon üreticilerinden biri olmasına rağmen yıllardır yeni bir amiral gemisi çıkarmış değil. Şirketin son amiral gemisi akıllı telefonu 2014'te satışa çıkan Oppo Find 7'ydi. Ancak gelen yeni haberler bu durumun yakında değişebileceğini gösteriyor. Uzun süredir gündemde olan Oppo Find 9'un sonunda bu yıl piyasaya sürüleceği gelen söylentiler arasında.



Son birkaç yıldır teknoloji dünyasının gündeminde olan Oppo Find 9'un en geç 2016'da çıkacağı söyleniyordu. Ancak 2016 geldi geçti ama Oppo'nun yeni amiral gemisi yine çıkmadı. Bu yüzden birçok kişi Oppo'nun bu projeden vazgeçtiğini düşündü. Buna rağmen dün internete sızdırılan yeni görüntüler Find 9'un hala gündemde olduğunu ve çok yakında kullanıcılar ile buluşabileceğini gösterdi.



Basın için hazırlanan bu resmi görüntülerin internete sızdırılması ile birlikte telefonun tasarımı da görülmüş oldu. Bu görüntülere bakılacak olursa Find 9 yok denecek kadar ince bir ekran çerçevesine sahip olacak.



Telefon iki farklı modele sahip olacak. Gelişmiş özelliklere sahip model Qualcomm Snapdragon 835 işlemci, 6GB RAM ve 128GB depolama alanı ile gelirken daha ucuz olan model Qualcomm Snapdragon 653 işlemci, 4GB RAM ve 64GB depolama alanına sahip olacak.



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