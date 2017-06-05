Seda Sayan, Bikinili Görüntüsü İle Gençlere Taş Çıkardı
Gelmesiyle Gitmesi Bir Oldu!
Berlin İn Berlin Filminin Devamı Geliyor
Mustafa Ceceli, Oğluyla Fotoğrafını Paylaştı
Ramazanda Bile 3 Milyon Ekmek Çöpe
115 Milyon Tl'yi Bankalarda Unuttuk
Erkeklerin Maaşı Artabilir
Türkiye Büyüme Rakamları Bugün Açıklanacak
Hackerlar Cyberpunk 2077 Dosyalarını Çaldı
Portrait Displays ‘İn Otomatik Kalibrasyon Yazılımı Samsung Qled Tv'lerde
Rıg 505 Lava : Oyunseverlere Özel Olarak Tasarlandı
Fly Drive : Seagate'den Uçan Disk!
Logitech G: Günlük Yaşam İçin Tasarlanan Gelişmiş Oyun Kulaklığı
Zte A2018 Benchmark'ta Göründü
Hastalar, 5G İle Sağlık Kontrolünü Kendileri Yapacak
Toki'den Vatandaşa Yüzde 20 İndirim
İktidar Ve Muhalefet 'tüzük'te Karşı Karşıya!
Deniz Seki Fiyatını Katladı!
Ramazan'da Baş Ağrısından İlaçsız Kurtulma Yolları
Arda Turan'dan Fatih Terim'e Jet Cevap!

oppo r11 için tanıtım videosu yayınlandı

OPPO R11 İÇİN TANITIM VİDEOSU YAYINLANDI

10 Haziran'da resmen tanıtılacak olan Oppo R11 için ilk tanıtım videosu yayınlandı. Oppo'nun yeni amiral gemisi özellikle kameraları ile dikkat çekiyor.

Tarih : 05 Haziran 2017, 09:12
Puan Ver : Oppo R11 İçin Tanıtım Videosu Yayınlandı(5/10)7


10 Haziran'da resmen tanıtılacak olan Oppo R11 için ilk tanıtım videosu yayınlandı. Oppo'nun yeni amiral gemisi özellikle kameraları ile dikkat çekiyor.



Çinli telefon üreticisi Oppo, yeni amiral gemisi Oppo R11'i satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Birkaç gün önce sızdırılan bilgiler sayesinde telefonun 10 Haziran'da tanıtılacağını biliyoruz. Ancak henüz daha telefon resmen tanıtılmadan, telefon için bir tanıtım videosu yayınlandı. Oppo tarafından yayınlanan bu video şirketin yeni amiral gemisini net bir şekilde gösteriyor.



Oppo R11, 5.5 inç ekran, Snapdragon 660 işlemci, 4GB RAM, 64 GB depolama alanı, 20 megapiksel selfie kamerası, 3,000 mAh batarya ve parmak izi okuyucusu ile geliyor. Aynı anda tanıtılacak ve satışa çıkacak olan R11 Plus da hemen hemen aynı özelliklere sahip. Ancak Plus modelinin ekranı 6 inç ve 4000 mAh bataryaya sahip.



Her iki telefonda da 16 megapiksel + 20 megapiksellik çift arka kamera bulunuyor. Oppo'nun yeni telefonları özellikle kameralarıyla kullanıcıları etkileyecek gibi görünüyor.



Türk Telekom K8 2017 kutu açılışı








Etiketler: Oppo  R11  İçin  Tanıtım  Videosu  Yayınlandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER