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oppo r11'i açıkça gösteren görüntüler sızdırıldı

OPPO R11'İ AÇIKÇA GÖSTEREN GÖRÜNTÜLER SIZDIRILDI

Çok yakında tanıtılması beklenen Oppo R11'i net bir şekilde gösteren yeni görüntüler sızdırıldı. Ayrıca telefonun teknik özellikleri de netlik kazandı.

Tarih : 03 Haziran 2017, 13:21
Puan Ver : Oppo R11'i Açıkça Gösteren Görüntüler Sızdırıldı(9/10)7


Çok yakında tanıtılması beklenen Oppo R11'i net bir şekilde gösteren yeni görüntüler sızdırıldı. Ayrıca telefonun teknik özellikleri de netlik kazandı.



Çin'in en büyük telefon üreticilerinden Oppo, yeni amiral gemisi telefonlarını çok yakında satışa çıkarmayı planlıyor. Oppo R11 ve R11 Plus adını taşıyan bu telefonlar henüz resmi olarak tanıtılmadı. Ancak çıkış tarihinin yaklaşması ile birlikte telefonlar ile ilgili sızıntılar da sıklaşmaya başladı. Bugün de telefonun standart modelini açık bir şekilde gösteren yeni görüntüler sızdırıldı.



Ayrıca her iki telefonun teknik özellikleri hakkında da yeni bilgiler sızdırıldı. Oppo R11, 5.5 inç ekran, Snapdragon 660 işlemci, 4GB RAM, 64 GB depolama alanı, 20 megapiksel selfie kamerası, 3,000 mAh batarya ve parmak izi okuyucusu ile geliyor. R11 Plus da hemen hemen aynı özelliklere sahip. Ancak Plus modelinin ekranı 6 inç ve 4000 mAh bataryaya sahip. Her iki telefonda da 16 megapiksel + 20 megapiksellik çift arka kamera bulunuyor. Oppo'nun yeni telefonları özellikle kameralarıyla kullanıcıları etkileyecek gibi görünüyor.



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